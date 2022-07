Las Fiestas del Apóstol no llegarán hasta los barrios

José Antonio Constenla, portavoz municipal del grupo popular en Santiago, destacó ayer la “falta de ambición y de trabajo” en el programa del Concello para las Fiestas del Apóstol, el cual calificó de “incomprensible” por no ajustarse a lo esperable en el caso de la capital gallega.

Constenla subrayó que el abanico de espectáculos que recoge el programa de la celebración, de vuelta tras dos años de pandemia, “dista mucho de lo que merece la capital de Galicia, ya que no hay más que echar un vistazo a otras ciudades, como A Coruña, y pueblos pequeños para ver claramente las grandes diferencias”. El portavoz expresó que esperaba que el gobierno local “se hubiese esmerado mucho más” y presentado un programa dirigido “a algo más que a cubrir el expediente”. En este sentido, declaró el portavoz, muchos barrios y calles “solo tendrán conocimiento de que Santiago está en fiestas por los medios de comunicación”, puesto que en Raxoi “volvieron a olvidar que Compostela es mucho más que las calles del casco histórico y su entorno, por lo que el vecindario de zonas como Santa Marta, o el Ensanche, o San Lázaro, o Vite, o Fontiñas y el rural santiagués, entre otros, siguen siendo los olvidados”.

Asimismo, consideró Constenla que el gobierno de Bugallo no está aprovechando la oportunidad de realizar un retorno de la festividad por todo lo alto: “Santiago solo cuenta con actuaciones de proyección gracias a la colaboración de otras administraciones, como la Xunta o de los patrocinadores, y si ya nos parecía poco el trabajo hecho en las pasadas fiestas de la Ascensión, estas son aún peores, ya que en ellas no tienen cabida propuestas populares, ni nacionales o internacionales y tampoco tienen espacio los artistas santiagueses”.

A modo de conclusión, el portavoz lamentó que, un año más, en estas fechas solo se vaya a celebrar “el buen tiempo y las buenas expectativas turísticas que tiene la ciudad solo por ser Patrimonio de la Humanidad”, pero, remarcó, en el resto de cuestiones el Concello “sigue haciendo los deberes tarde y mal, en esta ocasión presentando unas fiestas raquíticas e incomprensibles para una ciudad como Santiago”.

VISIÓN COMPARTIDA. Esta óptica fue compartida por Goretti Sanmartín, la portavoz municipal del BNG, en sus declaraciones del pasado sábado, en las que echó en falta propuestas “dunha maior diversificación nos barrios” en los que, de forma similar a Constenla, le preocupa que los vecinos no lleguen a experimentar un programa “dirixido e ligado directamente á mocidade”. Por ello, si bien reconoció que en él “hai actuacións e presenza importante no ámbito de concertos, cinema e danza”, explicó que “existen eivas, como a falta de programación específica para os barrios, para que estas festas sexan do conxunto de Santiago de Compostela”.

RESPUESTA. Ante la pluralidad de voces y críticas que hablan sobre la configuración del cartel que tendrán estas próximas festividades, Sánchez Bugallo señaló ayer en Onda Cero que “co presuposto que se disponía foi o mellor programa conseguido”, explicando que “hai grupos de Santiago cun peso importante” aunque, reconoce, “outros de fóra resúltanme bastante descoñecidos”. El alcalde respondió a las críticas de la oposición en Raxoi, que consideran el programa de fiestas insuficiente y decepcionante para Santiago, señalando que “falar é moito máis doado que facer”.