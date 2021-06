Las mil plazas de parquin previstas en la estación se quedan en la mitad

Entre los muchos cambios que hubo entre el proyecto de 2010 para la Intermodal y el actual destaca que desapareció la propuesta de dotar a las instalaciones de unas mil plazas de aparcamiento. Al final, el último planteamiento pasa por construir en la explanada situada entre el cruce del Hórreo y la avenida de Lugo un parquin en superficie cubierto, con capacidad para 460 plazas.

La actual zona de estacionamiento, paralela al Hórreo, cuenta con 350, así que el incremento apenas se hará notar. Este espacio dejará de ser aparcamiento público, y quedará reservado para autobuses, taxis y vehículos de alquiler, según explicaba este lunes el alcalde.

Sánchez Bugallo alertaba también de que esta disponibilidad de plazas parecía insuficiente a la vista del más que previsible incremento de usuarios de la estación una vez llegue el AVE a Galicia. En este sentido, señalaba que los estudios de Adif, que estimaban en un 54 % el número de personas que acuden a pie de promedio a las terminales, probablemente se vería reducido. De ahí que señalara la necesidad de estudiar muy a fondo la situación y la posibilidad de ampliar esta capacidad de estacionamiento, que ya hace once años se había calculado en un mínimo de un millar de plazas.

El problema es que, con el AVE, Santiago pasará a ser la estación central de una amplia comarca, cuyos vecinos, cuando vengan a coger el tren a la ciudad, lo harán con toda probabilidad en su propio vehículo, por la comodidad del desplazamiento no solo a la ida, sino especialmente a la vuelta.

Así lo explicaba ayer a este periódico el concejal de Mobilidade, Gonzalo Muíños, señalando que al igual que sucede con el aeropuerto, los viajeros buscan, sobre todo a la hora del regreso, la comodidad de no tener que esperar en la estación a que llegue el autobús para regresar a sus domicilios.

“Ogallá que viñeran todos no autobús interurbano”, señala, pero está claro por la experiencia del aeropuerto y de otras estaciones que serán muchos los que opten por el vehículos particular. Hay que tener en cuenta que el AVE tiene muy pocas paradas en su recorrido, lo que incrementará el número de vecinos del entorno gallego que acudirán a cogerlo aquí.

Difícil coordinación. Así, aunque se intente coordinar lo más posible los horarios entre el AVE y las líneas de autobús, resultará difícil cubrir esta demanda, y lo que se prevé es que se produzca un fuerte incremento de la demanda de plazas de aparcamiento en la zona.

Por otra parte, Muíños destaca que no cabe la posibilidad de crear nuevos aparcamientos al otro lado de la Intermodal, ya que en Clara Campoamor no existe espacio, y no se podría ni siquiera habilitar un leira parquin, ni mucho menos un aparcamiento en condiciones, porque Brañas de Sar es una zona protegida, y se prevé potenciarla como espacio natural de la ciudad.

También, al igual que en Rosalía de Castro-Lavacolla, sería bueno prever un área para estacionamiento de larga duración para aquellos que dejan su vehículo durante el viaje, y otra para la rotación diaria, y a poder ser, en áreas separadas.

Por eso, el edil de Mobilidade señala que sería bueno diseñar un proyecto más ambicioso ya de partida, incluso aprovechando el fuerte desnivel que hay entre la explanada y la avenida de Lugo para plantear la posibilidad de darle alguna planta e incrementar la capacidad.

Algo que convendría hacer ya, antes de que den comienzo las obras, “para que non nos pase como no Clínico”, alerta Muíños. El hospital de A Choupana ya abrió con un importante déficit de plazas de estacionamiento que se fue agravando con el tiempo. El resultado es algo que puede comprobar cualquier usuario del hospital cuando tiene que acudir a una cita externa por la mañana.

En el caso de la Intermodal, se quiere poner solución antes de que se completen las obras de construcción de la nueva terminal ferroviaria, porque acometer modificaciones entonces sería complicar más las cosas. Un aparcamiento de mayores dimensiones también sería positivo para el Ensanche, una zona en la que hay varios subterráneos, pero también mucha demanda.