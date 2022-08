Las reglas que se aplican al sector turístico afectan también a las VUT

La alcaldesa en funciones, Mercedes Rosón, aclaró ayer que el Ayuntamiento de Santiago está regulando y ordenando las viviendas de uso turístico con el objetivo de “preservar a identidade da nosa cidade e dos nosos barrios”. Al tratarse de una actividad económica, tal y como establecen sentencias judiciales recientes, recordó que tiene que cumplir las mismas reglas que el resto de actividades del sector turístico ya que la ley “é igual para todos”.

Así mismo, añadió que aunque hay gente que cumplió con el decreto de la Xunta y con la normativa de la ciudad y tiene hoy su vivienda de uso turístico legal y en funcionamiento, “otras incumplen este decreto e, polo tanto, non deberían estar no rexistro de turismo da Xunta”. Precisamente, el artículo 42.1 del Decreto 12/2017, de 26 de enero por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la comunidad gallega señala que es “obrigatoria a entrega da declaración responsable para exercer a actividade e ademais, esta, non exime de obter as autorizacións, permisos licencias ou informes necesarios que estipule a normativa sectorial ou municipal que lle sexa de aplicación”.

Así, con esta norma, la xunta registró, según cálculos del Concello de Santiago, unas 900 viviendas turísticas que no cuentan con el título habilitante municipal, por lo que se solicitó que proceda a comunicarles la imposibilidad de continuar con la actividad económica y los dé de baja en el “Registro de empresas y actividades turísticas de la Comunidad Autónoma de Galicia”.

La concejala recordó que “o cumprimento normativo é para todos: bares, hoteis, albergues, pensións e para vivendas de uso turístico, porque son actividades económicas, e polo tanto teñen que cumprir as mesmas regras urbanísticas”. Así, señala sorprendida que al Concello le llama mucho la atención la negativa de Turismo de Galicia a cumplir su propia normativa, pues, señala “isto non é unha opinión, é a visión que comparten todos os tribunais de xustiza”. En este sentido, Rosón afirma que “a Xunta e Turismo de Galicia teñen que cumprir ca normativa que eles aprobaron no seu momento”. Y, por lo tanto, son reglas que han de ser “iguales que para cualquier albergue, pensión, hotel o cualquier otra actividad vinculada el turismo”. “Nós, non prohibimos as vivendas de uso turístico”, afirma, sino que al ser Santiago una ciudad “con moita presión turística” es “imprescindible esa regulación e ordenación”, concluye.