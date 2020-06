Las rosas marchitas

MIRO A TRAVÉS DE LA VENTANA y veo las rosas ya marchitas que el embate del tiempo se llevó del jardín de mi esperanza. Aquellas que trajo marzo florido y hermoso entregaron dócilmente la ternura de sus pétalos a la estrategia vencedora de los días dejando vacíos de vida y llenos de muerte sus, otrora, opulentos capullos reventones. Al lado fueron creciendo y dando testimonio de días gloriosos los mirtos que no quieren saber nada de las penas de la vida y no se mueren. No es, por eso, la de mi ventana, una mirada inerte, perdida en el horizonte vacío de la mente distraída porque, viendo sin mirar, observo que los rosales de mi jardín se están haciendo viejos en el corto transitar por el reino de las flores y la vida. Y, de pronto, se me activan sentimientos y me asalta la nostalgia.

Me acontece, casi siempre, cuando junio, austero y seco, se presenta y hace viejas las flores que nos trajo marzo, con sus brisas. Y, sin quererlo, recomienzan mis ideas a asociarse, suscitando los recuerdos y pasando al escenario de lo humano que es más nuestro, nuestra vida y nuestra muerte.

El jardín de nuestros días, ese inmenso jardín de la existencia, nos acoge, cual si fuéramos rosales, con sus rosas variopintas, tan hermosas todas ellas repintadas de alegría y de esperanza, con capullos reventones de ilusión, y los pétalos que asoman, tras las horas y los días y los años y se tiñen de colores y de olor que semejan las sonrisas y el placer que da la vida. No es extraño que haya flores que se llamen pensamientos. Mas volvamos a las rosas, medio mustias, del jardín de mis ensueños que, a través de mi ventana, sin querer y con nostalgia, yo ya viejo y pensativo, recontaba. No sé cuántas yo conté. Mas, de pronto, ya metido en el trasunto humano de la vida, recordé incontables rosas, ya marchitas, que arrancó de nuestro lado la voraz invasión de una pandemia.

Sin querer me asaltó el recuerdo de esos hermanos, e intenté contar todos cuantos se fueron derrotados, en la lucha de hacer bella la vida en el jardín de nuestros días. Imposible. Solamente, en nuestra tierra galaica, se contaron seiscientas diecinueve rosas blancas y lozanas que sirvieron su perfume, en unión con el incienso, en la fiesta funeraria del honor y las creencias.

Pensativo, me alejé de mi ventana y, en mi mente, renació una mezcla de razones que me hablaban de jardines y de rosas, de alegrías y de penas y de vidas y de muertes y creencias.