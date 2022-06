Las semifinales del XeneraSon Rock en el Monte do Gozo

El Monte do Gozo está llamado a ser de nuevo punto de encuentro de músicos y aficionados gracias al festival Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22, que este fin de semana celebrará las semifinales del certamen XeneraSon Rock.

Será los días 1 y 2 de julio, desde las 20.00 horas, con la participación de bandas procedentes de Galicia y norte de Portugal. Desde la organización del concurso explican que “as agrupacións participantes terán a oportunidade de tocar nun escenario de calidade e cuberto, dotado dun equipo de son profesional e xestionado por un equipo técnico dedicado a facer a posta en escena o máis parella á realidade dun festival”.

Cada una de las bandas participantes tendrán hasta veinte minutos para ganarse al jurado profesional, compuesto por tres profesionales pertenecientes a la industria musical, entre los que se encuentra Moncho Lemos, y ante los que deberán tocar “un repertorio con cancións en galego, versións de grandes temas e composicións propias”.

El certamen, que será presentado por Diego Viaño, de la Televisión de Galicia, pretende “pór en valor o talento das futuras promesas do eido musical, tanto de Portugal”.

“Trátase dunha ocasión única para descubrir o bo facer da nosa mocidade e daquelas bandas nacidas no seo das academias de música tanto da comunidade autónoma coma do país veciño”, comentan desde la organización, que también animan a todas as persoas amantes da música a que se acheguen esta fin de semana ao noso festival para gozaren dun certame que non vai deixar a ninguén indiferente”, y cuya entrada será gratuita, acompañada por una sesión del DJ Daasanach, que amenizará la velada con ritmos tropicales.

FINAL. De entre todas las bandas participantes, se clasificarán cuatro para la final, que tendrá lugar el próximo 30 de julio y en la que el jurado dará a conocer el nombre de los dos grupos ganadores.