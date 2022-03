“Las tropas rusas no dudan en disparar a madres con hijos sin motivo alguno”

Lucía tiene 54 años y su nombre en ruso es prácticamente impronunciable para esta periodista. Por eso nos hace la traducción al castellano y dice que el equivalente es Lucía. Esta mujer habla italiano porque durante muchos años de su vida estuvo trabajando en el país de la bota cuidando a personas mayores. Ahora cuenta lo que ha vivido a EL CORREO. Ella es una de las mujeres ucranianas que llegó la semana pasada a Compostela. Tenemos delante el espejismo entremezclado de la esperanza y el cansancio de una guerra que no se sabe cuándo terminará.

Lucía es una señora con ojeras muy marcadas, que lleva una bufanda a modo de manta. No se la quita en ningún momento, parece que hace de escudo protector ante la incertidumbre; y a su vez, la protege del frío.

La conversación empieza con la media sonrisa de Lucía, que parece que quiere transmitir alegría. Aunque lo intenta, lo único que consigue ofrecer es una ternura inmensa con ojos tristes. Originaria de la ciudad de Sebastopol, ubicada en la península de Crimea, tuvo que huir en 2014 con su hijo. Relata que cuando entonces los militares rusos llegaron a invadir su ciudad “no disparaban a los civiles. Ahora es diferente”, señala.

“Cuando vimos que se iba a producir la ocupación me fui con mi hijo a otra ciudad”, explica. “Todas las personas que me conocían desde que ella era pequeña, con las que había crecido, me empezaron a llamar fascista por irme”, añade.

Ahora las cosas cambiaron porque “los militares rusos disparan a madres con hijos sin motivo alguno”. Lucía repite varias veces en italiano que “el ejercito ruso está disparando a todo el mundo, incluso a mujeres con niños, y yo lo he visto con mis propios ojos. Literalmente, debajo de las ruinas, debajo de la tierra, hay madres con hijos”.

Lucía explica que ella no habla ucraniano sino ruso porque vivía en la zona de Crimea. Sostiene que la excusa del gobierno ruso actualmente es que “van a liberar a las personas de habla rusa de Ucrania, pero eso es una gran mentira, porque yo hablo ruso y estoy sufriendo”. Destaca que cuando ocurrió la invasión de Crimea, si alguien llevaba alguna simbología ucraniana, banderas o si hablaban en ucraniano le metían en la cárcel.

Sin hogar. Lucía no tiene casa. Dice que “está completamente bombardeada. Perdí la casa y todo lo que había dentro”, afirma. Se produce un silencio, y vuelve hablar: “Cogí una bolsa pequeña con lo que tenía y me fui con lo puesto. Así estuve bajo tierra para resistir los ataques, hasta llegar aquí. No tengo nada más”.

Cuando se le pregunta si necesita algo, responde: “No, nada. Lo único que necesito es la victoria de mi pueblo y volver a casa, aunque casa no tengo, pero volver a casa”.

Desde que llegó a la capital gallega, esta mujer acude a rezar a la Catedral todos los días. Dice que es lo único que puede hacer porque “lo más peligroso de la guerra es no saber dónde caen las bombas, y no atacan a los militares, atacan a la población civil, a los ancianos, a los niños, a las mujeres, a los hombres, a todos”, señala. Ya no se trata de una guerra a nivel político, sino de “una guerra contra el pueblo ucraniano”.

Vida inesperada. El cambio de vida que está sufriendo Lucía es tremendo. Ella residía en la ciudad de Irpín, cerca de Kiev. Uno de los puntos más calientes de la guerra. Confiesa que tiene miedo como madre porque su hijo es periodista y escribe en contra de Putin y se encuentra en Kiev.

“Tengo miedo de que me metan en la cárcel por ser madre de un periodista ucraniano”, señala.

Esta mujer muchas veces no sabe qué responder y se encoge de hombros con una sonrisa de nerviosismo. Incluso puede llegar a parecer una niña pequeña asustada.

Cuando se le pregunta sobre cuáles son los motivos de los disparos a personas inocentes, declara que “los militares disparan para meter miedo a la población civil”. O sea, “quieren tener de rodillas al pueblo ucraniano para de esta manera someternos”.

Con ojos medio llorosos dice que “los hombres que van a defender el país son civiles normales, no son militares”. Lucía expresa que ella solo tiene palabras de agradecimiento al pueblo ucraniano por la hospitalidad brindada. “Los ucranianos solo cuidan de sus familias, de su tierra”, apunta.

Sufrimiento. Los pequeños sufren en silencio. Quizás no sepan a ciencia cierta qué ocurre, pero lo intuyen. Por otro lado, los mayores lo saben porque lo han visto. Lucía lo sabe bien, ya que, cuenta, a los pocos días de su llegada en la Hospedería del Seminario Mayor fue el cumpleaños de uno de los peques que residen allí de forma provisional.

El protagonista de la maravillosa fiesta que le habían organizado cumplía años y lloraba. Lloraba porque, según esta ucraniana, “él se estaba dando cuenta del lujo que tenía mientras que en su país estaban matando a niños como él”. “No estaba contento”, sentencia.

Refugio. Para esta ucraniana de 54 años estar viva lo considera “una suerte” y se refugia en sus plegarias a Santiago Apóstol diariamente.

Lucía pasa los días así, a miles de kilómetros de la casa que ya no tiene y manteniendo el constante contacto con su hijo, que la informa de cómo se van desarrollando los acontecimientos en Ucrania.

En un país donde las protagonistas de la historia son las bombas, el número de muertes, el dolor de un pueblo más unido que nunca, las lágrimas derramadas o contenidas de muchos y la incertidumbre, “solo queda rezar, rezar mucho”, concluye Lucía.