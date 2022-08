Las VUT piden diálogo con los socialistas para frenar el acoso

solicitud. El grupo de propietarios de Viviendas de Uso Turístico de Santiago ha solicitado una entrevista urgente con el secretario del PSdeG-PSOE para exponer la situación de acoso a la que están siendo sometidos por parte del grupo socialista del gobierno de Compostela. Exponen que en otros ayuntamientos de ciudades gallegas con gobiernos socialistas y parecida oferta turística no se están dando este tipo de actuaciones intimidatorias utilizando, para ello, unos servicios jurídicos que se pagan con impuestos ciudadanos. Por ello, consideran que las acciones emprendidas desde Raxoi responden a unos intereses que ignoran pero que, en todo caso, no se corresponden con la regulación de viviendas.

Desde las VUT señalan: “Citaba Mercedes Rosón, como aval de su ‘opinión’ en el sentido de defender como actividad económica la de las Viviendas de Uso Turístico, unas declaraciones poco afortunadas de Cesáreo Pardal que a ella le parecieron ‘tremendamente reveladoras’” y alegando que “en todo caso, a ambos les aconsejamos se apliquen en comprensión lectora con el texto que exponemos de la agencia tributaria. No deja lugar a interpretación, y lo único opinable es si están de acuerdo o no con lo que legisla el Ministerio de Hacienda. En caso de no estarlo, cualquiera de ellos debe apurar al máximo sus ambiciones políticas -suponemos que las tienen-, a fin de conseguir firma en el BOE. Mientras tanto, toca acatar lo que nos diga la Agencia Tributaria que es en última instancia la encargada de clasificar las tributaciones”.

Los propietarios de VUTs no han recibido, ni han solicitado, compensación económica por los perjuicios ocasionados por la pandemia porque, manifiestan, no consideran este tipo de alquiler como actividad económica. Afirman que “los intereses de los que poseen hoteles e inmobiliarias o ambas empresas son obvios y tienen todo el derecho a defenderlos y si lo hicieran, que no es el caso, sin engañar a la ciudadanía, sin falsear datos, sin interpretaciones capciosas... de cine”. Sobre los del grupo de gobierno del Concello, “a diez minutos de las municipales, tenemos nuestra teoría pero, de momento, lo dejamos a la libre interpretación del público”, concluyen. s.g.