Las VUT reclaman su importancia en el premio a la calidad turística de Santiago

Santiago recibirá en la prestigiosa feria Fitur un premio que lo encumbra como mejor destino nacional en 2022. El crecimiento turístico de la capital gallega en este segundo Año Santo fue clave para recibir este galardón, un aumento que vino de la mano de un gran servicio por parte de todo el sector. En ese aspecto, todos los negocios implicados tienen su tanto de culpa, por lo que cada uno quiere su reconocimiento. Así, los propietarios de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) reclaman su importancia dentro de la oferta de la capital gallega, considerando que jugaron un papel crucial en ella.

En este sentido, a la vez que ponen en valor su servicio al buen hacer de Compostela también quieren alzar la voz para reivindicar la persecución que sufren, la cual no entienden, más todavía cuando se valora tan positivamente la calidad turística de la ciudad.

“Supoñemos que na calidade premiada serán definitorias as avaliacións que deixan os hóspedes sobre os apousentos nas Plataformas de aluguer (Booking, Airbnb...). As puntuacións das VUT de Compostela, tamén as dos unipropietarios, avalan en moitos casos a excelencia das estancias. Podemos concluír entón que, con licencia municipal ou sen ela, dalgún xeito, están prestixiando a oferta turística da cidade”, señala el colectivo en un comunicado.

Atendiendo a los datos del Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta de Galicia, entre todas las categorías, en Santiago hai 987 establecimientos que ofertan 15.621 plazas. De ellas, 3.671 corresponden a VUTs, por lo que un 23,5 % del total son camas bajo este régimen de alojamiento.

“Mentres os políticos se felicitan polo galardón, os propietarios desas Vivendas, que ben seguro teñen moito que ver co galardón, seguen recibindo advertencias e notificacións para o peche da actividade”, critican.

PROBLEMAS ENTRE PEQUEÑOS Y MULTIPROPIETARIOS. Cabe recordar que el Concello de Santiago mantiene una pugna contra aquellos establecimientos que no presentan la doble licencia (autonómica y municipal), una habilitación doble que no resulta necesaria en otros lugares, pero, en Santiago, sí. Este hecho ha centrado parte del debate, una batalla, política y judicial, que tiene un objetivo: reducir la cantidad de alquileres vacacionales para recuperar los de larga duración.

En todo este revuelo, la asociación de arrendatarios apunta que el cambio que se pretende realizar en el Título III del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), el cual vetará estos negocios fuera de los bajos o primeras plantas, así como en ciertas zonas ya saturadas, no implicará una reducción de los inmuebles destinados a esta actividad económica, sino todo lo contrario.

Asimismo, dentro de esta situación han descubierto la existencia de un multipropietario con once pisos que cumplirán con los requisitos de la nueva normativa, un hecho que les indigna, puesto que entienden que deberían primar el interés de los pequeños ahorradores, familias de la ciudad que dedican su vida a otros sectores y que tienen estas rentas como un extra, por encima de grandes empresarios.

“Está claro que un dono de 11 vivendas no monopoly ten gran parte das rúas, a compañía eléctrica e as catro estacións...de tren. Todo isto tennos algo desconcertados e... Preguntámonos: sendo as 11 vivendas dun só posuidor supoñen menos inseguridade para a veciñanza? Preguntámonos: sendo as 11 vivendas dun só posuidor desvían menos apartamentos do arrendamento de longa duración?”, se cuestionan.

Este debate creado dentro del propio colectivo se aviva todavía más por la ubicación de dichos pisos, puesto que se encuentran a apenas quince minutos andando del Campus Sur. Así, recuerdan, uno de los motivos para justificar el cierre de sus apartamentos era que no había disponibilidad para alquilar por parte de los universitarios. Por ello, estiman, estas viviendas, ubicadas tan próximas a las facultades, serían ideales para ellos.

Estas cuestiones surgen ante la proximidad para la aprobación definitiva del proyecto de Raxoi para los usos de los edificios, el cual limitará las opciones de estos pequeños propietarios. De este modo, buscan el apoyo de los partidos políticos y de la sociedad para defender su causa, con más peso después de que muchas de esas más de quinientas familias que forman el ente hayan tenido que cerrar su alojamiento, sufragando los gastos derivados del mismo en los últimos meses.