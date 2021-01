Lavacolla: el centro de coordinación operará dos días con un solo efectivo

Santiago. El centro de coordinación del aeropuerto de Santiago operó en la jornada de ayer, y también lo hará hoy, con un solo efectivo tras autorizarlo la agencia estatal de seguridad aérea. Lo que para el comité de empresa del aeropuerto es una “total imprudencia” que afecta a la seguridad, AENA lo justifica como una falta de cobertura “puntual” debido a la reducción del tráfico aéreo que causa la pandemia de coronavirus. Lo habitual es que en el centro de coordinación trabajen un coordinador y un técnico, pero este último está de baja y “el aeropuerto no cubre esa baja de manera puntual estos dos días”, según señalan fuentes de AENA. Por su parte, el comité dirigió un escrito al director del aeropuerto en el que denuncia que esta situación “afecta tanto a la seguridad aeronáutica y operacional del aeropuerto como a todas las posibles contingencias que puedan producirse en el mismo y por tanto pone en peligro la operativa normal del tráfico aeroportuario”. Según AENA, la solicitud a la agencia estatal de seguridad se realizó y el permiso se concedió hace unas semanas, “debido a la reducción de tráfico, para no cubrir las bajas que se den en secciones donde hubiese más de una persona trabajando en ese servicio, como este, donde operan dos personas”. “Como el tráfico es menor del 50 % del que teníamos, la agencia concedió ese permiso. Considera que una sola persona puede hacer ese trabajo. No va a estar el técnico, que es una categoría inferior que el coordinador”, precisa.

La ausencia del técnico se produjo ayer entre las 10.00 y las 22.00 horas y en la jornada de hoy desde las 22.00 hasta las 10,00 horas del día 7, según concreta el comité de empresa del aeropuerto de Santiago. En su escrito al director del aeropuerto, advierte que se debe a la “no cobertura” de la incapacidad temporal del técnico, “el cual trabaja de forma coordinada y estrecha con el coordinador”. “Parece una total imprudencia la cual afecta tanto a la seguridad aeronáutica y operacional del aeropuerto como a todas las posibles contingencias que puedan producirse en el mismo y por tanto pone en peligro la operativa normal del tráfico aeroportuario”, afirma.