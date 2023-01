Lavacolla: en pie de guerra por el plan que condicionará las obras privadas

Los vecinos de Lavacolla están en pie de guerra por el nuevo Plan Especial do Camiño de Santiago, una iniciativa que se está desarrollando de cara a una inmediata aplicación que, denuncian, afectará a numerosos parroquianos. Este proyecto que está elaborando el Concello de la mano del Consorcio condicionará, aseguran los residentes, cualquier tipo de intervención que se trate de hacer en las propiedades privadas. De ahí que un grupo numeroso de posibles afectados se hayan organizado ya y hayan llenado la parroquia de pancartas en contra del futuro plan especial del Camino de Santiago.

“Nós non estamos en contra do Camiño nin dos peregrinos, pero o que non podemos permitir é que agora pretendan impoñernos unha serie de normas á hora de facer unha obra na casa ou outra construción por un mero criterio paisaxístico, xustificado polo feito de que por aquí pasa o Camiño de Santiago”, critica José Manuel Neira, un vecino de Vilamaior que ha conseguido unir a varios de sus paisanos tras ponerlos en alerta ante las supuestas limitaciones que incluye el nuevo plan especial.

“O que non pode ser é que o Concello pretenda facer unha normativa que nos vai condicionar xa non solo ao facer unha reforma, senón que no momento que solicitemos a licenza para facela corremos o risco de que non a concedan se no conxunto da propiedade hai algún elemento, aínda que sexa anterior, que non se adapta a esta norma nova”, sostiene Neira, que indica que este malestar ya se le ha trasladado al Concello.

“O que non ten lóxica é que este plan afecte a uns veciños que en realidade non se benefician en absolutamente nada do Camiño. O Concello fala de un plan xeral en termos paisaxísticos, pero non en termos económicos. Cantos cartos van poñer enriba da mesa para que os veciños poidan executar este plan? Non todo van ser restriccións...”, apunta.

Incide en que Lavacolla “é agora mesmo unha parroquia completamente abandonada polo Concello. Aquí non se fai nada. Solo un plan especial pensando nos peregrinos, pero non nos veciños, que somos os que vivimos aquí”, remarca, a la vez que subraya que la indignación es mayúscula. “Hai unha unión como a que non se recorda en Lavacolla. As familias responderon e xa nos xuntamos varias veces para abordar este problema”, manifiesta Neira.

Unas reuniones en las que el vecindario coincidió en que “o Camiño agora mesmo danos máis problemas que outra cousa. Non só estamos expostos ao permanente paso dos peregrinos, senon que aquí non se invirte un peso para mellorar a zona. Nin sequera en labores de mantemento. Fan as súas necesidades nos camiños, nas fachadas das casas, nas marquesinas, e pasan os meses e aquí ninguén limpa nada. Temos que cargar co peso de recibir aos peregrinos, pero non nos beneficiamos en absoluto”, indica.

Todo lo contrario, sostiene, “tratan de impoñernos un plan especial para os peregrinos que nos vai custar moitos cartos e desgustos, pois obríganos a someternos a unha norma se queremos cambiar unha ventá ou unha porta, se queremos retellar a casa ou un cuberto”, explica, antes de añadir que “os peregrinos hoxe por hoxe solo benefician e deixan cartos no centro da cidade, aínda que o Concello donde xera o problema é no rural”.

Por su parte, el concejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, quiso ayer en primer lugar mostrarse “comprensivo” con la denuncia de los vecinos de Lavacolla, puesto que, reconoció, “condiciona” cualquier actuación que se pretenda realizar tanto en propiedades privadas como públicas. “Entendo o cabreo”, afirmó el edil responsable del rural compostelano. En todo caso, remarcó que este plan especial “pretende conservar o núcleo”, y no está de acuerdo en que se trata de una propuesta enfocada al peregrino, sino que trata de que “a zona esté bonita e decente en primeiro lugar para a xente que vive alí”. También comparte con los vecinos que “sen cartos non se pode facer nada”, por lo que sostiene que “para que este plan especial se poida levar a cabo, evidentemente son necesarios recursos económicos para rehabilitación e outras obras, que teremos que conseguir de fondos estatais, autonómicos, provinciais e mesmo municipais”, afirma.

También cree José Manuel Pichel que “quizais o plan non foi explicado debidamente ata o de agora” y recuerda que existe un plazo “para facer modificacións” e incluir aportaciones que los vecinos puedan plantear. En todo caso, insiste en que el objetivo del proyecto es mejorar el entorno para los vecinos, que son los que habitan el lugar.