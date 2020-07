“Le dije que parase el coche en la rotonda porque la niña nacía ya”

Cuando sea mayor, Ainara podrá contar que nació en una rotonda cerca del recinto ferial de Silleda. Todo comenzó a las siete y media de la maña del pasado jueves, cuando sus padres, María García y David Couto, salieron apresurados de su casa de Silleda de camino al hospital Clínico de Santiago para lo que pensaban que sería una revisión del embarazo, ya que el alumbra miento estaba previsto para el próximo 2 de septiembre.

Ayer, María, de visita en el hospital para ver a su hija recién nacida, que está en una incubadora en el servicio de Neonatología, contó a este periódico una odisea que sin duda podrá contar a sus nietos.

“El miércoles pasé mala noche. Me dolía el abdomen pero pensé que eran cólicos. Ya por la mañana, sobre las siete, le dije a mi pareja, David, que no me encontraba bien y que teníamos que ir al hospital. No cogí nada en casa porque pensé que sería una revisión rutinaria del embarazo y que, como mucho, me dirían que guardase reposo, ya que quedaban dos meses para dar a luz”, explica.

María, de 42 años, y su pareja de 28, cogieron el coche para dirigirse al Clínico, pero a escasos cinco minutos ella vio que su hija ya iba a nacer. “Le dije a David que parase el coche, estábamos justo en una rotonda, pero no le quedó otra porque notaba que la niña nacía ya”.

Mientras David llamaba al 061, que avisó a una ambulancia y al helicóptero, María puso los pies sobre el salpicadero para facilitar el parto”.

Allí, ayudada por su pareja, dio a luz “en nada, unos minutos”. Pero lo que comenzó como una odisea con final feliz pronto se convirtió en un tremendo susto para la pareja al ver el padre que la niña no respiraba. “La cogió de los pies hacia abajo y le metió los dedos en la boca para quitarle el líquido amniótico. Estaba blanquita pero no lloraba, no respiraba... Pero empezó a hacerlo y, junto a ella, empezamos a respirar tranquilos en medio de los nervios y mi shock. No podía creer que acababa de dar a luz”, comenta María, que con su anterior pareja fue madre de otra niña, que tuvo muy joven, y que tiene ya 22 años.

David cogió el pantalón que se había quitado María para coger en brazos a su bebé al no tener ninguna manta en el coche. En ese momento, llegaban al lugar una ambulancia, el helicóptero y un coche de la Guardia Civil que hacía controles en la carretera de Silleda, al ser hora punta. “En ese momento, los asistentes de la ambulancia cortaron el cordón umbilical y envolvieron a la niña en una manta térmica. Al pasar los coches y ver esa imagen, muchos pensaron que se había producido un accidente y que podía haber algún herido al ver la manta”, comenta la madre.

Ahora María solo espera que a Ainara puedan darle el alta para llevarla para casa. “Aún pesa muy poco, solo 1.650 gramos, pero me dijeron que en un mes o menos podrían darle el alta”.

Esta pareja de Silleda quiere agradecer el trato “excepcional” de los que les ayudaron en la carretera, y también a los profesionales del CHUS.