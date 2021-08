Le ponen una multa de tráfico y se encara e insulta a la Policía Local

RÚA ROMA. La Policía Local denunció en la mañana del pasado sábado a una persona por “falta de respecto e consideración aos axentes”, tal y como consta en el parte de incidencias del fin de semana. El suceso se produjo en torno a las once de la mañana en la rúa Roma. “Con motivo dunha denuncia por infracción do tráfico, unha persoa profire insultos aos axentes, polo que é proposta para sanción pola lei 4/2015 de protección da seguridade cidadá”, comunicaron desde la Policía Local. A lo largo de la misma jornada también tuvieron que acudir en torno a las 17.30 horas a la rotonda do Castiñeiriño, tras un atropello a un peatón por parte de un vehículo, “con resultado de danos materiais e unha persoa ferida leve”. También identificaron a tres personas en la praciña da Algalia de Arriba por consumo de alcohol en la vía pública. ECG