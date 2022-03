Lectura poética sobre o Alzhéimer na sede de Agadea

Santiago. O vindeiro luns, 7 de marzo, ás 20.00 horas, terá lugar no Centro do Ensanche de Agadea (rúa Diego de Muros, 11) unha lectura poética arredor do Alzhéimer. A escritora Clara Vidal e o escritor Baldo Ramos levarán a cabo a presentación dos seus poemarios, que tratan sobre esta doenza. Os autores estarán acompañados pola tamén escritora Ánxela Gracián e a presidenta da entidade, Isabel Gey. Ademais, varias usuarias do centro lerán uns poemas. Agadea está formada por persoas usuarias, familiares, profesionais e voluntarios que traballan por mellorar a calidade de vida dos afectados (enfermos e coidadores) pola enfermidade de Alzheimer e doutras demencias. ECG