Lembrando ao profesor Manuel Quintáns Suárez

COIDO QUE SOMOS uns centos os/as que, sendo composteláns de nacemento ou de adopción, tivemos a gran sorte de asistir ás clases de lingua e literatura españolas do profesor Manuel Quintáns Suárez, ben no Colexio Manuel Peleteiro ou ben –como foi no meu caso– no Instituto de Bacharelato (agora IES) Eduardo Pondal. Seguramente entre dúas e tres xeracións, deixando á marxe aos seus ex-alumnos/as da vila de Cee, se fixamos os límites cronolóxicos extremos destas nun intervalo de dez anos de diferenza entre os/as maiores e aqueles/as máis mozos/as.

Coido non equivocarme en me situar a min e aos meus compañeiros/as de promoción que entramos no Pondal a cursar primeiro de bacharelato en setembro de 1984 e finalizamos o COU na primavera de 1988, a medio camiño entre a segunda e a terceira delas.

Obviamente a particular perspectiva que cada quen nos imos formando dos nosos –non menos particulares– microcosmos persoais foi mudando ao compás do tempo, dende que xa cumpridos ou a piques de cumprir os catorce anos pasamos a formar parte desa promoción pondaliana que tivo a enorme fortuna de coñecer ao profesor Quintáns, ata os cincuenta que –os/as máis– acabamos de cumprir, cando recén nos enteramos de súpeto do seu pasamento. A min sorprendeume a triste nova en Ourense, onde resido dende hai case dez anos, con dúas semanas de demora, uns días antes de que nos confinen nesta cidade das Burgas.

Estou convencido de que Manuel Quintáns Suárez deixou unha fonda pegada académica en quen tivemos ocasión de telo como profesor. Eu sempre lle estarei agradecido de xeito moi especial por me guiar nas miñas primeiras lecturas dos románticos e realistas rusos, dos membros da Xeración do 98 e da nosa querida Rosalía; como así mesmo por me ensinar a apreciar a infinita gama de cores e matices cromáticos que a nosa cultura galega é capaz de xerar a partir de aparentes estruturas discursivas sinxelas, cuxa complexidade o profesor Quintáns dominaba á perfección, como gran coñecedor que foi da cultura popular e da literatura galegas. Estou igualmente convencido de que tamén deixou unha fonda pegada de humanidade entre quen fomos os seus discentes.

O recordo que conservo das súas clases, seguramente compartido pola meirande parte dos centos que –reitero– tivemos a fortuna de telo por profesor, é de que eran sinxelamente xeniais; e isto só é posible cando se posúe unha inmensa humanidade, ademáis dunha enorme vocación polo nobre oficio da ensinanza. Por iso as súas clases non adoitaban deixar indiferente a ninguén. Compartía xenerosamente o seu amplísimo coñecemento co alumnado sen se esquecer da faceta humana de quen, na aula, tamén participaba con el no enriquecedor proceso do ensino-aprendizaxe; un proceso constructivo que os bos mestres –e o profesor Quintáns era dos mellores entre os máis bos– saben que debe ser recíproco entre docente e discentes. Así que, dende a perspectiva dos que asistiamos como alumnos/as ás súas clases, era habitual que estas foran recibidas con suma expectación, máxime se reparamos no feito de que ningunha era igual a outra.

En definitiva, auga de maio clara e cristalina para os/as mozos/as que agardabamos na aula polas súas novas leccións. E entre análises sintácticas, de estruturas gramaticais e obras literarias, estupendamente aderezadas coas súas profundas reflexións sobre a cultura na súa expresión máis trascendente (nestas últimas sempre tan espléndido), conseguía algo fantástico que debería estar ao alcance de quen se dedica á docencia: ensinar e ao mesmo tempo ilusionar co proceso de ensino-aprendizaxe ao estudantado.

Este é, dende o meu humilde punto de vista, un legado valiosísimo que nos deixou o profesor Manuel Quintáns Suárez aos centos que –como indicaba ao comezo destas liñas– tivemos a fortuna de ser os/as seus alumnos/as, e delo dan boa conta as verbas agarimosas escritas por ex-alumnos/as seus (como tamén é o meu caso) que estou a ler estes días na prensa e nas redes sociais, logo do seu inesperado pasamento.

Estou convencido que lle habería gustar que rematase esta lembranza súa coa seguinte cita de J. D. Salinger (O gardián entre o centeo, 1945) cuxa lectura nos recomendou no outono de 1984, cando os/as integrantes da miña promoción, mociños/as aínda, recén comezabamos a coñecelo e a disfrutar coas súas clases no Instituto de Bacharelato Eduardo Pondal: «comezarás a te achegar, se ese é o teu desexo e a túa esperanza, a un tipo de coñecemento moi querido do teu corazón. (...)

Alegrarate e animarate saber que non estás só nese sentido. (...) E deles aprenderás [dalgunhas persoas cultas] se o desexas. Do mesmo xeito que alguén aprenderá algún día de ti se sabes deixar unha pegada. Trátase dun fermoso intercambio que non ten nada que ver coa educación. É historia. É poesía».