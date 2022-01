Lezcano repasa el Madrid del 83 desde la visión del corresponsal

“Tres años de trabajo, decenas de entrevistas, cientos de periódicos, revistas, libros, discos y películas e incontables horas a la tecla. Y cabe, también, una pandemia”. Así presenta en sus redes el periodista Arturo Lezcano su último libro, Madrid, 1983, que presentará el próximo 1 de febrero en la librería Cronopios, a las 19.00 horas.

En él, Lezcano (Ferrol, 1976) habla de aquel Madrid del 83 , “o ano cero da postransición, que a mín paréceme que sustenta as bases do que todavía vivimos hoxe”, escrito a modo de crónica desde una mirada ajena y con distancia, por cuyas páginas discurre la eclosión de los barrios periféricos, la alta tasa de delincuencia, la mafia policial, la despolitización de los jóvenes, el papel de Tierno Galván o un análisis de qué fue exactamente la movida.

Una “liada no bo sentido” es el origen de este libro, que surge tras un podcast que el periodista hizo en 2018 sobre el accidente aéreo que hubo en Madrid en 1983. “Tivo moi boa acollida e a editorial, con quen xa tiña contacto emoitas ganas de facer algo xuntos, propúxome facer un libro sobre esa catástrofe”.

“Non lle vin sentido, porque con todo e a pesar de que sempre se fala do 82, no 83 pasaron moitas cousas así que terminamos facendo este libro”, que va más allá de lo que pudiera parecer en el título ya que en su opinión, “cada lector pode substituír Madrid por calquera outra cidade e o 83 por outro ano, para ver reflectida unha parte da historia da súa contorna. O libro chámase Madrid 1983, pero calquera pode poñer outros e serviría o 90% do libro, porque é a cidade que vivimos nesa década”.

En ese sentido Lezcano hace referencia a la eclosión de los barrios periféricos, al aluvión migratorio, e invita “a que cada un pense na construción deses barrios que existe en cada cidade”, dice, explicando que no había servicios ni infraestructuras, la tasa de escolarización era muy baja y con presencia de camellos y heroína en las calles.

“Hai unha realidade terrible coa droga neses anos e eu quería ir máis aló do romántico do camerino, por dicilo dalgunha forma, e tamén sacar o estigma dos barrios e falar da loita veciñal”.

En este sentido, Arturo Lezcano reflexiona sobre la centrificación de los barrios degradados y de la propia evolución de muchas zonas. “Non ten nada que ver o Malasaña dos 80 co de hoxe, cheo de restaurantes e hipsters”, algo que en su opinión “vai más aló da configuración urbanística”, y recuerda que en los 80 “en menos de 1 quilómetro podías saír do cinema en Gran Vía, ver grupos canallas, atracos e xente da movida tocando, todo no mesmo universo”, extrapolable a otras muchas ciudades.

LA MOVIDA. Hablar de los 80 también es hablar de La Movida, un movimiento que a juicio del periodista se le ha atribuido más importancia de la que tuvo en su día. “Creo que desmitificala é un verbo que se me queda grande, pero hai moito debate ao redor dela e eu só quería facer unha crónica que explicase o momento. A xénese do libro é un accidente de aviación, pero realmente o relato se artella no que vén despois, e os primeiros en desmitificar o que foi a movida foron os que supostamente eran os seus protagonistas”.

Lezcano insiste en su intento de “explicar que nos oitenta pasaron moitas cousas e viña moito por facer. Acaba unha transición, hai unha despolitización por parte da mocidade... os oitenta quedaron como un epítome de nostalxia. Foi unha década de moitos cambios, e creo que no discurso dos que estamos agora nos corenta desde logo, remítenos ao cambio máis brutal que houbo”.

También habla en el libro de la figura de Tierno Galván. “É unha especie de contradicción curiosa. As administracións estaban dominadas por xente de trinta e pico, igual que os xornais, e el era o Vello Profesor de sesenta e algo que non se puido expresar en institucións e de súpeto, nun contexto democrático, vese alcalde de Madrid, un posto non moi importante en xerarquía pero si simbólico”.

“Sempre estaba nos focos, sabía situarse no centro de atención e mesmo tiña avisada á policía para que en canto pasase algo lle avisasen para aparecer alí. Hoxe sería moi populista. Quería ese rastro do pasado nun presente que non tiña nada que ver con el”.

Relatado como una crónica periodística, Arturo Lezcano destaca la ventaja de la juventud que tenían los protagonistas de la época “porque case todo o mundo está vivo, así que por idade foi fácil acceder a eles, e tamén teñen o discurso vivo”, pero reconoce que “moitos políticos preferiron facer as entrevistas off the record. A verdade e que na prensa faltaría o on, pero este traballo nun libro con licencias no desentona, e incluso lle da un aire novelesco”.

DISTANCIA. A las entrevistas se sumaron bibliografía y hemeroteca, dando como resultado un libro escrito desde la visión de un corresponsal. “Fun moitos anos, seis en Buenos Aires e seis en Río de Janeiro, e o libro é a miña maneira de pensar que sigo séndoo”, dice Arturo, para quien su trabajo “ten moito diso, de mirada allea, con distancia, que me permite ter perspectiva”, algo que considera bueno “para debuxar a cidade daqueles anos”.

Sobre su visión del Madrid de los ochenta confiesa “non ter craro” si escribiendo el libro cambió la imagen y el concepto que tenía, pero sí que aprendió “a tomar distancia das cousas que temos preconcibidas, xa que un le e ten discursos máis ou menos críticos. A min non me cambiou a opinión que tiña de todo aquilo”, reflexiona, “pero oír á xente falar diso deume outra perspectiva distinta, ver que hai máis arestas, que non todo é branco ou negro, e ter esa sensación de que como ben din eles, fixeron o que puideron”, a la par que reconoce su fortuna como apasionado del periodismo de haber podido contarlo.