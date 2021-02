Ligero repunte de la colocación de alarmas en segundas viviendas

Con casi medio centenar de viviendas ocupadas en la capital gallega, la situación preocupa especialmente a aquellos que tienen una segunda residencia. Con las dificultades actuales de desplazamiento entre concellos, muchas de esas segundas residencias están deshabitadas la mayor parte del tiempo, y son blanco fácil para los ocupas. Así, empresas que se dedican a la instalación de alarmas en la ciudad, como Boel o Seguridade A1, dan cuenta de un ligero repunte durante los últimos meses.

“Hemos notado un repunte en la demanda, no demasiado, pero sí hay algo más de miedo por el tema de los ocupas, especialmente cuando hay segundas residencias por medio. La ocupación es un tema muy grave”, explica el responsable de Boel en Compostela, José Manuel Gosende. “Pero también hay otros casos además de segundas residencias. Recientemente hemos recibido la llamada de un señor que se tenía que ir de viaje y quería instalar una alarma para no dejar la casa sola tanto tiempo”, añade.

En este sentido, no preocupa solo la ocupación en sí, sino los destrozos o robos dentro del hogar que eso pueda conllevar, además de la larga batalla judicial a la que se tienen que enfrentar los propietarios hasta que consiguen echar a los nuevos inquilinos de sus casas. Incluso recientemente se ha denunciado la existencia de casos de reocupación en la zona del Restollal, es decir, personas que habían sido desalojadas y que han reincindido.

La instalación de una alarma garantiza que el sistema de seguridad lance un aviso inmediato a la Policía cuando alguien comete un delito de allanamiento de morada, por lo que los agentes pueden personarse al momento en la vivienda y entrar en ella al tratarse de un delito flagrante. “La alarma es instantánea. Tienes a la policía allí al rato, los echa y adiós. No hay lugar a que puedan acabar instalándose en la casa”, aclara el responsable de Boel.

En Seguridade A1 notaron que, el pasado año, a raíz del confinamiento y con la intención de ahorrar algo de dinero, hubo algunos usuarios que tuvieron intención de darse de baja del servicio de seguridad instalado. Sin embargo, los propios clientes comentaban que habían cambiado de idea y que preferían mantener las alarmas al conocer alguna de las noticias sobre ocupación publicadas en los medios. “Notamos moito ese comportamento, máis que novas altas de instalación de alarmas”, concreta Manuel Rial, uno de los responsables de la empresa situada en el Polígono do Tambre. “Nos últimos tres meses notamos unha subida dun 10 por cento na demanda. Pero o bum foi antes, cos usuarios que ían darse de baixa e decidiron pensalo dúas veces”, añade. En lo que la demanda ha ido para atrás ha sido en la hostelería, donde muchos locales han tenido que cerrar, los cuales eran clientes de estas empresas.

UNA GARANTÍA. En este sentido, el abogado compostelano Mariano Sierra explicaba hace unas semanas en declaraciones a este periódico que lo mejor para estar tranquilos es instalar una alarma. Añadía que la reforma de 2018 realizada con el objetivo de agilizar la desocupación por la vía civil no ha sido completamente satisfactoria: “Lamentablemente, a mi juicio, ese objetivo no se ha conseguido plenamente. De hecho, a pesar de ese esfuerzo, considero que la vía más efectiva para los supuestos de ocupación sigue siendo la vía penal”. Un caso reciente de ocupación en Compostela ha ocurrido en la rúa do Combarro, en el barrio del Castiñeiriño. Una pareja se instaló en una casa deshabitada, cuyo propietario se encuentra en una residencia de mayores. Los familiares solicitaron la presencia policial, y los agentes tomaron los datos a los ocupas pero no pudieron desalojarlos. A ellos, igual que al resto de afectados, les queda denunciar y no desesperar con los trámites.