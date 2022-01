SARELA. A Asociación de Veciños Río Sarela manifestou o seu agredecemento á Concelleria de Medio Ambiente e ós operarios de Urbaser pola recollida e limpeza da zona con restos de xiringas e demais material utilizado no consumo de drogas preto do paseo fluvial. “Sabendo que non existe unha varita máxica para remediar este grave problema social, fica nas mans dos barrios e do Concello de coordinar e xestionar as actuacións deste tipo para minimizar o seu impacto social”, sinala a entidade. ECG