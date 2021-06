Lin García triunfa con sus cuadros abstractos

Lin García asegura que su desembarco en las salas de exposiciones fue casual. Esta joven pintora vecina de Bertamiráns regresó a casa el pasado octubre después de un periodo viviendo en Londres. “Cuando llegué a Galicia me encontré con un cierre perimetral por la situación de la pandemia y muy mal tiempo, lo que me invitó a recuperar una vieja afición: la pintura. De siempre me gustó y pinto desde pequeña, pero estos últimos meses me centré. Y algunas personas de mi entorno me animaron a crear un perfil en Instagram para colgar las obras que iba rematando”, comenta la artista en conversación con EL CORREO, al tiempo que añade que las primeras publicaciones tuvieron un enorme éxito en las redes sociales.

“Incluso me escribieron de una galería italiana por si quería hacer allí una exposición, pero tenía que asumir yo el transporte de los cuadros y era un poco complicado”, comenta, antes de confesar que no sale de su asombro por el éxito de su pintura, que también llamó la atención de los responsables del Mercado Galego da Creatividade, situado en la compostelana rúa da Caldeirería. “Cuando me invitaron a hacer una exposición no me lo creía. Pensaba, ¡menuda responsabilidad! Porque en realidad los cuadros que había pintado en los últimos meses no estaban pensados para la venta, sino para mí.”, explica, a la vez que no puede evitar manifestar su satisfacción por este proyecto. “Cuando lo haces creyendo que es para ti no piensas en la influencia que genera el qué dirán, por eso en el momento que me plantearon la muestra no pude evitar sentir un cierto miedo a que no gustara mi obra”.

Afortunadamente, no fue así, sino que el efecto fue todo el contrario, porque sus cuadros entusiasmaron al público. “Ni en mis mejores pensamientos me podía imaginar que en los cuatro primeros días de exposición iba a vender 16 cuadros”, revela, antes de añadir que la muestra todavía está abierta hasta mañana.

Lin, que trabaja en una multinacional de exportación de aluminio y también imparte clases de inglés, señala que siempre tuvo inquietud por la pintura, y que lo que más le inspira es el arte abstracto. “La pintura depende mucho del estado de ánimo y el arte abstracto te permite expresar tus sentimientos de distintas maneras”, afirma la artista, que confiesa que uno de los aspectos que más le fascinan de su exposición es “ poder actuar de cotilla”. Al respecto, apunta que “me encanta escuchar las reflexiones que el público hace de cada cuadro cuando lo contempla por primera vez, conocer sus impresiones y las ideas que le suscita”.