Llaman a la acción para reabrir las instalaciones de Porta do Camiño

Santiago. Un grupo de personas usuarias del centro sociocomunitario Porta do Camiño convoca, a las 17.00 horas de hoy, una movilización en la propia Porta do Camiño para reclamar su apertura y la organización de las actividades que fueron suspendidas desde el confinamiento por la pandemia del covid, en 2020, cuando en la actualidad ya no hay restricciones sanitarias que lo impidan.

Ese espacio, recuerdan desde el colectivo, está dotado con salas de juegos, peluquería, sala de rehabilitación, ciberaula, sala de lectura y cafetería que permanecen cerrados. Allí, con anterioridad a la pandemia, participaban en actividades como baile, pilates, pintura, informática y ejercicios de memoria, además de organizar excursiones. ECG