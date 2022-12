exposición. La muestra As pegadas do Camiño de Santiago no Barbanza. A orixe llega a Compostela, donde permanecerá en el restaurante Bordón del Gran Hotel los Abetos hasta el próximo viernes 23 de diciembre.

La exposición itinerante, organizada por la Asociación Amigos do Camiño de Santiago do Barbanza, refleja a través de fotografías las evidencias históricas de la ruta jacobea entre Corrubedo y Santiago. ecg