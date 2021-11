“Llegamos con la ilusión de ofrecer una nueva opción de compra asequible y sencilla”

Víctor Nieto nació en 1973 en Madrid, pero a los 6 años se trasladó a Galicia con su familia. Es graduado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector retail y gran consumo. Desde hace dos años forma parte de ALDI como responsable de Expansión en la zona de Galicia y Asturias. Actualmente reside en Vigo.

Ser responsable de expansión en una empresa como ALDI no debe resultar tarea fácil, ¿cómo se llega tan arriba?

En mi caso cuento con más de 20 años de experiencia en retail y gran consumo y he pasado por varios departamentos, de ventas, logística y posteriormente expansión regional y nacional. Actualmente, y desde hace 2 años, soy responsable de expansión en ALDI en la zona de Galicia y Asturias.

Las cifras de esta cadena, marean. ¿Más de 10.000 empleados?

ALDI llegó a España en 2002 con la apertura de nueve tiendas, y desde entonces no hemos parado de crecer hasta alcanzar las más de 340 tiendas y más de 5.500 empleados en todo el país. Como compañía, formamos parte del grupo de empresas ALDI Nord, una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo, con presencia en nueve países europeos (Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España) y con un total de 77.000 colaboradores y colaboradoras.

Casi 12.000 establecimientos, ¿en cuántos países?

El Grupo de empresas ALDI Nord está presente con cerca de 5.000 supermercados en los nueve países europeos en los que estamos presentes.

En España son algo más de 400, ¿y en Galicia?

Actualmente, con esta apertura, hemos alcanzado los 349 supermercados en España. Esta apertura en Santiago de Compostela es especialmente importante para nosotros porque se trata de nuestra primera tienda de Galicia, y supone un gran paso para nuestro plan de expansión. Nuestro objetivo es poder llegar al máximo número de clientes gallegos, y que confíen en nosotros y en nuestros productos para su compra habitual, por lo que nuestro objetivo es poder seguir creciendo en la región en los próximos años.

¿Por qué han elegido Santiago y además en el polígono más importante?

En el marco del fuerte plan de expansión que estamos desarrollando en los últimos años, vamos ampliando nuestra presencia en España en función de nuestras capacidades. Siempre hemos tenido claro que queríamos llegar a los hogares gallegos, y abrir en Santiago, la capital, era un objetivo para nosotros. La ubicación concreta de cada establecimiento se decide tras un análisis y estudio en profundidad de aquella zona que creemos que responde mejor a nuestro objetivo de estar cada vez más cerca de nuestros clientes y ofrecerles el mejor servicio. Llegamos con la ilusión de ofrecer una nueva opción de compra asequible y sencilla a los gallegos, y el compromiso de ofrecer los mejores productos al precio más bajo posible, siempre respetando la cadena de valor.

Sabemos que el control de calidad es asombroso, 30.000 catas cada año...

En ALDI tenemos un fuerte compromiso con la calidad y por este motivo realizamos cerca de 30.000 catas de productos al año para asegurarnos de que cumplimos con los más altos estándares exigidos. Esto supone una media de 100 catas al día, donde valoramos aspectos como el olor, el sabor, la apariencia y la textura, entre otros, de los productos que ofrecemos. Pero también hacemos catas de prospección, donde revisamos potenciales nuevos productos para valorar incluirlos a nuestra oferta, y catas comparativas, donde tenemos en cuenta productos similares de otras marcas para valorar preferencia y aceptación entre muestras y determinar la mejor opción para nuestros clientes. Estos procesos nos permiten mejorar la oferta y el servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Además, todos los productos que no han sido desprecintados ni manipulados durante las catas son donados a organizaciones sociales.

¿Habrá productos del mar y de la huerta gallegos?

En ALDI apostamos por proveedores de proximidad para abastecer nuestras tiendas, y con ellos establecemos relaciones de confianza y de largo plazo en beneficio de la cadena de valor. De hecho, el 80% de nuestro surtido está formado por productos elaborados y cultivados en el territorio nacional, que provienen de más de 400 proveedores. Actualmente, contamos con más de 30 proveedores gallegos que nos ofrecen una amplia variedad de productos locales, como la leche y los quesos, los huevos o las conservas, como mejillones, atún, navajas, berberechos y sardinas, y cervezas y vinos de D.O. gallegas, entre otros. Algunos de estos productos también están disponibles en los más de 340 supermercados que tenemos en el país.

Tienen como norma elegir productos con denominación de origen...

Como decía, mantenemos relaciones con más de 400 proveedores nacionales que nos proporcionan el 80% de nuestro surtido, que está formado por cerca de 2.000 productos de calidad a precios bajos y, efectivamente, algunos de ellos cuentan con D.O. nacionales reconocidas y de calidad. Por ejemplo, me gusta destacar nuestra oferta de vinos, ya que el 75% son de D.O. nacionales, y en cada región reforzamos ese surtido con vinos propios de la zona. Por ejemplo, en Santiago contaremos con vinos de DOP Ribeiro, Rías Baixas, entre otras, algunas también presentes en los más de 340 establecimientos de España.

Uno de sus lemas favoritos es Calidad a bajo precio, justo lo que todos necesitamos, ¿se cumple?

Efectivamente, nosotros trabajamos para ofrecer productos de calidad al precio más bajo posible, y para conseguirlo trabajamos con un surtido de cerca de 2.000 productos y mantenemos relaciones de confianza y de largo plazo con nuestros proveedores, hecho que nos permite controlar el precio y asegurar una alta calidad para el cliente. Además, en ALDI centramos nuestros esfuerzos en desarrollar nuestra marca propia, que es lo que nos permite que se cumplan estos dos requisitos de calidad y precio bajo.

La marca de la casa, ECO, ¿se puede decir que es igual a “lo que vale mucho cuesta poco?

Nuestra marca propia de productos ecológicos, GutBio, es una de nuestras marcas de más éxito. En concreto, ofrecemos un surtido de 314 artículos ecológicos de diferentes categorías, todos ellos con el sello de agricultura ecológica de la Unión Europea, que certifica los estándares de producción, elaboración y distribución de la normativa europea para artículos provenientes de la agricultura ecológica. Somos una de las cadenas de supermercados más posicionados en esta categoría, y nuestro objetivo es poder seguir manteniendo un crecimiento sostenido. Según Kantar Worldpanel, en 2020 fuimos el supermercado de ámbito nacional con mayor fidelidad en la categoría de productos eco, y la única a nivel nacional que mantuvo su cuota de mercado en la venta de estos productos, con un 11,7% respecto a 2019. Además, en 2020 el 45% del total de nuestros clientes compraron al menos un producto ecológico en nuestros establecimientos.

Tienen un aval, que es ser marca de origen alemán. Todo lo de ese país suena a trabajo bien hecho.

Nuestros orígenes se remontan a 1945, cuando los hermanos Theo y Karl Albrecht decidieron encargarse del pequeño negocio de ultramarinos que su familia regentaba desde 1913 en Essen (Alemania) y desde entonces hemos crecido hasta llegar a lo que somos ahora. A España llegamos en 2002, y ya contamos con una marca consolidada, con una oferta de productos del 80 % de proveedores nacionales.