Las Letras Galegas ‘llenan’ Compostela

Después de muchos meses sin prácticamente actividades culturales y de ocio en la capital gallega, los compostelanos pudieron disfrutar durante de las fiestas de la Ascensión y del Día das Letras Galegas, en el que Santiago estuvo repleto de gente. Y aunque la lluvia empañó alguna de esas jornadas lo cierto es que el balance fue para todos muy positivo. De hecho, el concejal de Fiestas, Gonzalo Muíños se mostraba hoy muy satisfecho con el resultado. “La gente tenía muchas ganas de que se hicieran este tipo de cosas y respondieron muy bien. Los vecinos estuvieron muy implicados en todas las actividades y en los conciertos”, reseñó el edil.

Así, Muíños animó a otros Ayuntamientos a celebrar sus fiestas siguiendo el ejemplo de la Ascensión, es decir, “con aforos controlados en conciertos y en el resto de actividades culturales y para niños, porque la gente lo está deseando”, señaló. Y es que si algo quedó claro en la Ascensión es que en todas las actividades organizadas por el Concello los ciudadanos se comportaron y respetaron las medidas de seguridad. Aún así, el responsable de Fiestas lamentó que el sábado la lluvia les jugase una mala pasada, obligando a suspender la programación, pero valoró el desarrollo del resto de actividades, como por ejemplo el desfile y baile de los Cabezudos. “Estoy especialmente contento porque la gente y los niños pudieran disfrutar de los Cabezudos. Tenía claro que tenían que salir sí o sí. Además, las actividades infantiles se llenaron todos los días”, reseñó. A pesar del éxito de esta edición de la Ascensión, Muíños se mostró cauto respecto a la celebración del Apóstol. “De aquí al Apóstol no sabemos qué va a pasar. No sabemos si podremos o no hacer conciertos con más aforo, todo depende de la evolución de la pandemia”, indicó.

Además aclaró que cualquier conciertos o actividad cultural que se realice controlando el aforo: “No queremos tener que dar un paso atrás”.