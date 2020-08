“Lo mejor es enemigo de lo bueno”

Están recientes las elecciones autonómicas con mayoría absoluta y caras nuevas. ¿Considera que para mejor? ¿En qué medida influirá este resultado en nuestras vidas?

Creo que es bueno pensar que todo y, en especial, cualquier cambio va a ser “para mejor”. Pero, al mismo tiempo, pienso que nadie –y menos yo– tiene las claves del futuro. Basta echar la mirada a estos meses de atrás para darnos cuenta de esta realidad.

Deseo que todo funcione “lo mejor” posible y que progresemos adecuadamente. La trayectoria a seguir compete en gran parte a quien legítimamente está en condiciones de ejercer ese derecho, que conlleva una gran responsabilidad.

Aun así, lógicamente, a todos nos va algo en ello y no podemos evadirnos. No podemos, ni debemos, ser convidados de piedra.

Todavía colean los amargos estertores del coronavirus. ¿Qué debemos hacer?

No creo que haya recetas generales, pero como se hace en la música, pienso que hay que seguir el compás, al ritmo que nos marque la batuta de la vida...

Confiar y mantener la calma pudieran ser reglas aplicables y válidas para todos. A priori, unos confiarán más en la ciencia, algunos en la suerte o el destino, y otros, en el poder divino, aunque son puntos de apoyo que ni autoexcluyen ni anteponen.

Si le añadimos lucha, afán de superación, crecerse ante la adversidad, no dejarse arrastrar por los mismos errores... todo ayudará. Nada nuevo, aunque toque “reinventarse”. La tarea es ardua, pero vale la pena.

¿Practicó el teletrabajo? ¿Con qué resultados? ¿Cree que llegó para quedarse?

En cierto modo, lo llevo practicando desde hace años.

Ahora, mirando cómo se ha implantando durante este período, pienso que el teletrabajo es una herramienta más, que sirve de maneras muy diferentes y que a cada persona le aporta, y a la vez, le resta, algo.

Tampoco puedo asegurar si ha venido para quedarse. Esta frase (“ha venido para quedarse”) se está aplicando a casi todo... y puede que nos equivoquemos. Tiempo al tiempo.

¿Cambiarán mucho sus vacaciones? ¿Dónde las disfrutó en el pasado y qué hará este verano?

A todos nos ha cambiado la vida, incluidos los períodos de descanso. Mis vacaciones siempre han sido un tanto atípicas o poco convencionales.

Con tener un poco de más tiempo para mí misma y para las cosas que realmente me importan y aportan fuerzas renovadas, ver el sol y respirar aire fresco, me conformo. El lugar es lo de menos. Valoro más el ambiente, el cómo y de quién esté rodeada.

¿Qué se puede hacer en un mundo tan desigual con millones de personas desnutridas, desplazadas, enfermas y sin recursos tras la pandemia del coronavirus?

Pregunta de difícil respuesta. Son problemas de gran calibre que no se resuelven de un día para otro, ni con fórmulas mágicas.

Arrimar el hombro, poner cada uno su granito de arena desde donde esté y como esté, y no crear más conflictos de los existentes, podría ser el comienzo de algo que nos conduzca a un mundo mejor, a una humanidad más real y cercana, y más comprometida.

La solidaridad que se ha vivido durante estos meses ha sido un factor muy positivo, pero si no va unida a ese calor humano y a esa cercanía del tú a tú, acaba siendo otra cosa..., pierde su esencia. En el centro de esa solidaridad creo que debe estar el hombre, con su –valga la redundancia– toda su “humanidad”, en la dimensión más amplia del término.

Las mujeres tienen cada vez más protagonismo en todos los ámbitos. ¿Lo percibe usted en su profesión?

Es un “debate” que ciertamente, a nivel personal, confieso que me “aburre” abordarlo. No dudo que sea realmente necesario hacerlo, pero insisto, no me atrae como tema para desarrollar.

Pienso que no se trata de buscar ‘protagonismos’ puesto que las mujeres no deberían sentirse ni más ni menos que los hombres. En mi profesión yo nunca me he sentido ni mejor ni peor por el hecho de ser mujer. Sí me he sentido ‘diferente’ o, mejor dicho, con claras diferencias (aptitudes, visiones, prismas, capacidades...) que mis colegas varones.

Sin embargo, todavía se escuchan muchas quejas sobre las dificultades que deben superar frente al teórico dominio de los hombres...

Cierto. Siempre hay quejas pues nadie puede evitar que cada persona perciba la realidad a su manera. Pero me remito a lo ya dicho. En mi caso, ese supuesto “dominio” no se ha dado, o no lo he percibido como tal ni de modo tan notorio como para manifestar queja alguna. Teoría y práctica han ido de la mano.

¿Cree que este es el siglo de las mujeres, liberadas, sin complejos, triunfadoras?

No. En absoluto. Como en todas las épocas ha habido y hay de todo, grandes mujeres y grandes hombres. Ellas quizás hayan tenido, en muchos casos y múltiples facetas de la vida, menos visibilidad, pero sin su papel, ni ese ni este mundo hubiesen sido posibles.

Por otro lado, la idea de “triunfo” es muy relativa y, como se suele decir, está muy sobrevalorada. Hay ‘triunfos’ clamorosos y otros que pasan aparentemente desapercibidos. Para mí, al menos, tanto unos como otros tienen igual valor, aunque reluzcan de modo diferente.

Un tema recurrente es el que se refiere a los problemas de conciliación familiar y flexibilidad en el trabajo, ¿cómo lo ve?

Tan fácil o tan difícil como cada uno quiera verlo y vivirlo.

Es indudable que esos problemas son reales, pero también es igualmente innegable que hay un orden objetivo de prioridades por el que regirse.

Para lograr el equilibrio –conciliación y flexibilidad, dos en uno– se necesita “hacer equilibrios”. Si nos ayudan desde fuera, sin duda es más fácil –y sería más justo– pero si no lo hacen –o no es suficiente lo que hacen– lo importante es que cada uno se rija por esas primacías. Es labor personal de cada cual.

¿Cree que, como indica una encuesta, los jóvenes de hoy vivirán peor que sus padres?

Me gusta la sociología, pero no tanto los estudios basados en encuestas. La vida es mucho más rica y está llena de sorpresas.

Volvemos al recurrente tema del ‘futuro’...

Lo deseable sería que esos jóvenes viviesen mejor que sus progenitores. Pero lo que para unos es “mejor” para otros no lo es tanto. Y a veces “lo mejor es enemigo de lo bueno”.

¿En qué orden de preferencia situaría familia, profesión, estudio, relevancia social o amigos?

Familia y amigos. Estudio y profesión, nivelados por igual. Y, en último lugar, tornaría la expresión ‘relevancia social’ por la de ‘compromiso social’...

¿Alguna persona tuvo influencia en momentos clave de su vida? ¿ Cuál es el mejor consejo que recibió y de quién?

No una, sino unas cuantas, y no solo en momentos clave. De algunas podría dar nombres y apellidos. De otras muchas, no. Pero todas, con su contacto o su mera existencia, han influido en mi forma de ver y actuar en la vida.

En cuanto a los consejos, creo que he sido afortunada. No sabría elegir el mejor, pero sí citar uno que reiteradamente me ha trasmitido mi padre: “Haz el bien... y no mires a quien”.

Como epílogo a todo lo dicho, mi agradecimiento a la prensa y a los medios de comunicación en general, y a EL CORREO, en particular, tanto durante la pandemia como en momentos más benévolos. Desde el debido respeto, con objetividad y rectitud, la información veraz y el sano ejercicio de la libertad de expresión benefician a todos.