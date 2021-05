Los ‘autogestionados’ de la Casa da Xuventude se rebelan contra Bugallo

Los colectivos que ocupaban hasta el pasado 16 de abril sin ningún tipo de control la antigua Casa da Xuventude le han declarado la guerra al alcalde, después de que el Concello decidiese tomar las riendas del edificio de titularidad municipal, tras varios años gestionada por un supuesto proyecto de autogestión. Después de las numerosas denuncias de vecinos y del líder de la oposición en Raxoi, Alejandro Sánchez-Brunete, el gobierno local optó por cortar el problema de raíz cambiando la cerradura de la puerta.

Dio un plazo a los diferentes colectivos que lo ocupaban para retirar sus enseres del mismo y también puso a su disposición la red de centros socioculturales de la capital gallega. Una oferta que al parecer a los usuarios de la Casa do Matadoiro no acaba de convencer. Quizás, porque en estas dependencias municipales deben cumplir una normativa que en la Casa da Xuventude pasaban por alto.

Y es que no hay que olvidarse de que uno de los principales motivos que llevaron al equipo de Bugallo a clausurar las actividades que se realizaban en el marco de la autogestión fue que se comprobó que en el centro no se estaban cumpliendo las restricciones impuestas por la pandemia, que nadie medía los aforos, ni tampoco había la certeza de que se controlase el cumplimiento de otras medidas enfocadas a frenar la transmisión del coronavirus, como el uso de mascarilla o el distanciamiento social.

Pese a estas supuestas irregularidades, los colectivos que, con el beneplácito de Compostela Aberta en la pasada legislatura, se habían apoderado del edificio del Concello se han puesto en pie de guerra y han convocado ya una concentración de rechazo a la decisión de Raxoi para este domingo, a las 12.00 horas, en la plaza del Matadoiro.

Como si de los propietarios legítimos de la casa se tratase, en un comunicado que ayer hicieron público exigen “recuperar o noso espazo de inmediato, reubicar o colectivo da Casa do Matadoiro nun novo espazo para continuar a realizar as nosas actividades durante o período que duren as obras” y un “compromiso por escrito por parte do Concello da devolución do espazo ao colectivo cando rematen estas obras” que Raxoi prevé acometer en el edificio. Añaden que “a Casa do Matadoiro leva funcionando dende 2017 como un centro autoxestionado, no que participan diversas colectivas: compañías de teatro, baile veciñal, batukada, clases de ioga, espazo aberto de costura, clases de canto, corais, talleres de artesanía, autodefensa feminista, aulas de capoeira... Todos estes anos houbo multitude de actividades, non só periódicas destas colectivas, senón tamén puntuais, que abranguen todo tipo de manifestacións sociais e culturais da cidadanía, materializándose como un espazo aberto e gratuíto a toda a veciñanza”.

La verdad es que la situación de la Casa da Xuventude llega a rozar el surrealismo. Los grupos autogestionados acusan al gobierno local de okupación del edificio tras el cambio de cerradura; y ahora StopDesahucios Compostela también apoya las protestas contra el pazo de Raxoi, que ha tratado de recuperar un edificio de su titularidad para el uso público de todos los compostelanos y no solo de unos pocos que se apropiaron de la casa por la gracia de CA.

Precisamente, cabe destacar que una de las cuestiones que más crispan al vecindario es la politización del inmueble. Martiño Noriega cedió la casa a sus afines bajo la máscara de la autogestión, los mismos que ahora, ante la estupefacción general, la reclaman para su uso exclusivo y sin ningún tipo de norma ni control del legítimo propietario, que no es otro que el Concello de Santiago. “Son ellos los okupas, quienes se apoderaron de un edificio que es de todos los santiagueses y que se mantiene con nuestros impuestos”, lamentaba ayer una vecina a este periódico.

Al respecto, cabe recordar que uno de los problemas que también preocupaba en los últimos meses al gobierno de Bugallo era el estado de conservación del edificio, muy deteriorado por años sin ningún tipo de mantenimiento.

En este contexto, son numerosas las voces que siguen reclamando la demolición de un edificio tachado por una mayoría de adefesio en medio del casco histórico compostelano. Pese a que Noriega lo indultó de la retroexcavadora, muchos santiagueses siguen pidiendo su destrucción.