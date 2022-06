Los Bomberos apagan el incendio en un vehículo en Salgueiriños

Santiago. Los Bomberos de Santiago tuvieron que acudir a la zona de Salgueiriños para apagar el incendio que se produjo en un vehículo a última hora de la tarde de ayer. Las llamas afectaron al motor y al interior del coche. Además, por otra parte, el Concello de Santiago informó ayer que a partir de mañana, 8 de junio, “a rúa da Atalaia no seu cruzamento coa rúa da Algalia de Arriba quedará cortada ao tráfico por mor das obras de mantemento e reparación do pavimento no recinto intramuros da cidade histórica de Santiago”. “A vía”, añaden desde el Concello de Santiago, “permanecerá cortada por un prazo de dúas semanas. Desde Raxoi piden a la ciudadanía que “desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar”. REDAC.