Los cabezudos devolvieron la alegría

Dicen que en Santiago la lluvia es arte y lo cierto es que hoy esta frase cobró vida en el momento que los Cabezudos recorrieron las rúas mojadas del casco histórico e inundaron de alegría la plaza de A Quintana con sus bailes y cabriolas.

Y es que el agua hizo resaltar todavía más los llamativos colores de las vestimentas de los monigotes, que hicieron las delicias de los más pequeños, que junto a sus familias esperaban a la ruidosa comitiva, que llegó bailando al son de muñeiras y otros ritmos tradicionales.

Había muchas ganas de volver a sentir el ambiente festivo y se notó, porque a pesar de los chaparrones, mucha gente acudió a la Quintana para escuchar a los gaiteiros y ver a lo típicos cabezudos de las fiestas compostelanas.

Los niños se lo pasaron en grande y no perdieron la oportunidad de saludar a estos personajes tan característicos de la Ascensión y hacerse alguna que otra foto con ellos. Los paraguas de colores y los chubasqueros formaron parte hoy del paisaje de las calles y plazas de la zona vieja. Entre los que presumieron de paraguas estaban las concejalas del BNG Goretti Sanmartín y Navia rivas, la diputada Iria Caerreira y el responsable local del BNG Xesús Domínguez, que aprovecharon para visitar la Feria del Libro.

Otra cosa que no puede faltar en esta fecha es el pulpo y los compostelanos tuvieron la oportunidad de degustarlo en la nueva zona de restauración del complejo del Monte do Gozo, que hoy abrió sus puertas ofreciendo este manjar tan típico de este día. Fueron muchos los que se acercaron hasta el local para no dejar de cumplir con esta tradición, ya que cuenta con un amplio espacio interior, así como una terraza, además de un gran tobogán infantil.

AGENDA PARA MAÑANA. La jornada de mañana arrancará con las alboradas, a partir de las 10.00 horas, ya por la tarde, a las 18.00 h, será el momento para el paseo guiado por la ciudad por los lugares relacionados con la obra y la propia Emilia Pardo Bazán. A la misma hora, la Alameda acogerá el espectáculo infantil A Gran Viaxe, de Inventi Teatro y a las 20.00 horas, llegará uno de los platos fuertes del día, el concierto de De Vacas, en el Obradoiro.

Solo media hora después, en el Auditorio de Galicia, se representará Principiantes ¿De qué hablamos, cuando hablamos de amor?, con el conocido actor Javier Gutiérrez en el elenco. A esa hora, también tendrá lugar el tradicional torneo de Chave en la Alameda, junto a la escuela infantil de Santa Susana.

