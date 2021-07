Los Fuegos repiten modelo: habrá cinco localizaciones

24-J. El concejal de Fiestas, Gonzalo Muíños, presenta hoy, a las 11.30 horas en el pazo de Raxoi, el espectáculo de los Fuegos del Apóstol del 24 de julio (23.30 horas), y de cuya organización se encarga la empresa Pirotecnia Ricardo Caballer. Los lanzamientos se efectuarán desde cinco localizaciones de la ciudad: Parque Eugenio Granell, Parque Carlomagno de Fontiñas, carballeira de Santa Susana, As Cancelas y Monte Gaiás. Asimismo, la traca final del 31 de julio se realizará desde la Cidade da Cultura. Son las mismas localizaciones del año pasado, con la incorporación de As Cancelas y la eliminación de la Almáciga, Monte de Deus y Granxa do Xesto. En estos últimos enclaves se suspendieron los lanzamientos a última hora el pasado 24 de julio debido al elevado riesgo de incendio. El diseño de la propuesta técnico-artística, producción, realización y ejecución de los espectáculos pirotécnicos, de 15 minutos de duración, fue adjudicado a Pirotecnia Ricardo Caballer, por 269.355,68 euros. También corren a cargo de la empresa los trabajos de transporte, montaje y retirada del material, la provisión del material y de la maquinaria necesaria para el montaje e instalación de los fuegos, la vigilancia y seguridad de todo el proceso, y la limpieza de todos los restos producidos por el disparo de los artefactos pirotécnicos, entre otros servicios. REDAC.