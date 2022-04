“Los italianos son moralistas, te juzgan de cualquier manera”

Aunque para hacer bien el amor, cantaba Raffaella Carrà, hay que irse al Sur, algunos toman el camino contrario y deciden enamorarse de Santiago, de su lluvia de sus calles pavimentadas con piedra.

Los cambios no son plato de buen gusto para muchos, pero este no es el caso de Emanuele Romano, un italiano de 22 años que apostó por la capital gallega como destino universitario por su enorme riqueza histórica y cultural.

Cuenta que lleva desde septiembre aquí y que a pesar de echar de menos la cocina italiana, aún no se ha ido y ya está pensando en volver.

Natural de Molise, una región al Sur de la República Italiana, asegura que los gallegos son más cerrados que sus paisanos, aunque afirma que en su país suelen juzgarse más las vidas y las acciones ajenas. Mientras que los italianos son moralistas, asevera, en Santiago “la gente puede vivir como quiera”.

Santiago es famoso gracias al Camino, ¿conocía algo de la ciudad antes de mudarse un año aquí?

Yo conocía algunas cosas porque llevo ocho años hablando español, tengo un nivel C2. Lo estudio como historia, como cultura, como un todo, entonces ya sabía a lo que me estaba enfrentando. Me sentía afortunado porque iba a visitar una ciudad muy religiosa e histórica.

Tengo muchas ganas de hacer el camino pero aún no lo he hecho, lo estoy haciendo mentalmente. Pensaba: ¡He tenido la oportunidad de venir a Galicia! Hay gente que me habla en gallego, por suerte yo lo entiendo porque es algo parecido al portugués. Como he tenido contacto con muchas en personas en gallego, me salen algunas palabras.

Los gallegos tienen fama de cerrados, ¿piensa que está justificada?

He conocido más españoles de Navarra o de Andalucía, por eso sé que aquí en Galicia son más cerrados. Yo creo que es por el clima, el día en sí mismo, las horas de luz... lo que los hace un poco fríos. Pero hay una característica española: siempre quieren salir de fiesta. No es un contexto que totalice a toda la gente. He encontrado a mucha que no se corresponde con eso.

¿Qué diferencia el carácter de los italianos y de los gallegos?

Los italianos son moralistas, te juzgan de cualquier manera, si estás delgado o estás más gordo... Creo que aquí no te juzgan tanto, son mas libres de vivir su vida con tranquilidad. En Italia la gente está más influenciada por los principios religiosos, pero aquí te puedes encontrar personas muy libres, que pueden ser lo que quieren ser.

¿Qué es lo que más le ha enriquecido a nivel personal de este viaje?

Lo mejor que me ha dado Galicia son la historia y la geografía sobre todo, la que pertenece a Santiago. Además, las luces de navidad de Vigo me han encantado, se lo recomiendo a cualquiera que venga a Galicia en época navideña.

¿Qué lugares le faltan por visitar?

Me falta Ourense para ir a las termas un par de días y Pontevedra también me falta. Al menos he tenido la oportunidad de ir a Portugal, así que he estado en dos países en el mismo viaje. Las ciudades a las que fui fueron O Porto, Coimbra, y Lisboa gracias a los viajes de SN.

¿Fue difícil conseguir una beca ERASMUS para venir a Santiago?

Digamos que fue difícil y también enojante porque el verano pasado lo pasé con los exámenes que tuve que hacer en mi universidad y mi learning agreement que tuve que hacer en junio.

¿Cómo conseguiste un sitio adecuado para vivir aquí?

Vivo en la residencia del Burgo das Nacións, en el Campus Norte. Para entrar en el Burgo el proceso fue muy rápido y pagué por transferencia bancaria desde Italia. Fue mas fácil conseguir la estancia que el plan de estudios con la universidad. Ahora mi habitación se ha convertido en mi mundo.