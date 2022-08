El protagonista de esta historia, Javier García Pajares, una persona con sordoceguera, es, como él mismo afirma, “una persona a la que le gustan mucho los retos, especialmente los deportivos”. Acompañado por Javier García Bernal, el tío de su pareja, se propusieron hacer el Camino de Santiago en tándem y, partiendo desde Roncesvalles, llegaron al Obadoiro el pasado 28 de julio, exhaustos pero muy contentos tras la gran y reveladora experiencia.

El trayecto, de 790 km, lo hicieron en 13 etapas y, como manifiesta Pajares, “fue una gran aventura, aunque hubo momentos complicados, como la ola de calor que nos pilló nada más salir, alcanzando temperaturas de hasta 42 grados”. No obstante, fue el esfuerzo y, sobre todo, la ilusión lo que hizo que ambos consiguieran finalmente llegar a la meta, demostrando además que no existen barreras ya que, como indica Pajares, “muchas veces los límites están en la mente y podemos conseguir todo aquello que nos propongamos”.

Para él no hay límites y, por tanto, tampoco obstáculos. Si bien es cierto que se trató de una propuesta más que improvisada -pues surgió como idea en una comida familiar por parte de su amigo y acompañante durante el trayecto-, la idea pronto se convirtió en una realidad. Y fue así como ambos, equipados con lo necesario, decidieron lanzarse a la aventura del Camino con la intención de disfrutar pero, también, de visibilizar la sordoceguera ya que “todavía, hoy en día, es una discapacidad desconocida”, afirma Pajares.

UN GRAN VIAJE. “Solo necesitamos un tándem y una forma para comunicarnos sin él”, indica el cacereño. Con esto como punto de partida, dio inicio el periplo de estos aventureros de 13 días hasta llegar a la ciudad compostelana. Así, Pajares, que habitualmente se comunica a través del tacto mediante un sistema denominado Dactyls -que funciona a través de signos que se hacen en las palmas de las manos, algunos equivalentes a letras y otros a palabras, de manera que llega la información mediante el tacto-, durante el trayecto tuvo que optar por otra opción. Por ello, para poder comunicarse en el tándem, usaron el ‘telebraille’, un nuevo dispositivo desarrollado por un amigo suyo, Baldo García: un aparato integrado por un emisor con teclado que se ajusta al manillar del tándem y por unos receptores con tres anillos vibrantes que Pajares se coloca en los dedos de las manos. Cada tecla del emsior se corresponde con un anillo vibrante y, así, “cada vez que Javi pulsa un botón del emisor a mí me vibra el dedo correspondiente y, en funcion del dedo que me vibra o de la combinacion de dedos, es un mensaje u otro”, indica Pajares. “Si, por ejemplo, me vibra el dedo índice de la mano derecha, significa que hay que pedalear fuerte porque vienen cuestas”, manifiesta.

Aunque desde un principio el objetivo fundamental para ambos fue el disfrute personal, pues lo que le impulsó a realizar el viaje fue la ilusión y el empeño de su compañero Bernal, lo que consiguieron fue mucho más. Tras las dificultades encontradas a lo largo del camino, Pajares decide quedarse con lo positivo y el gran logro alcanzado al conseguir dar una mayor visibilidad a la sordoceguera. “Hemos interactuado con muchísimas personas que ahora saben que la sordoceguera existe y, viéndome a mí, creo que puede ser un ejemplo de motivación”. Desde luego, lo fundamental es motivarse para superar barreras y ponerse nuevos retos. “Fue una experiencia genial y, aunque, a veces se tornó dura debido a problemas con el tándem, ya que se averió en varias ocasiones y hubo que buscar talleres”, él lo toma como pequeñas cosas del viaje pues “en toda aventura tiene que haber un obstáculo que saltar, si no, no sería una aventura”, afirma.

Pajares, de treinta y un años, aunque cacereño de corazón, reside en Madrid desde su adolescencia, donde consiguió sacar sus estudios adelante con el apoyo de la ONCE, convirtiéndose además en el primer estudiante Erasmus con sordoceguera de Europa. Asimismo, realizó un doble grado en Derecho y ADE en la Universidad Autónoma de Madrid.

Para él, la sordoceguera es aún “muy desconocida” y, aunque “la gente no sabe como tratar con nosotros”, es mediante retos como este que se aprende un poco más, como el hecho de llevar el bastón rojo y blanco, “un identificativo de personas sordociegas” y es algo que muchos desconocían, manifiesta. “Aunque todavía queda mucho trabajo para que se conozca, fue una aventura muy positiva”. Tras este periplo a Compostela, entre sus muchas proezas, Pajares tiene claro que no hay obstáculos.