Los nuevos contenedores llegan a todos los barrios

Santiago comienza a inundarse de nuevos contenedores. El nuevo contrato de la basura incluye una renovación de todos los depósitos de residuos de la ciudad. Así, en las últimas horas, tras activarse la nueva adjudicación, varios camiones comenzaron a repartir contenedores de todo tipo de residuos, también el nuevo de color marrón (exclusivo para orgánicos), por diferentes puntos de la ciudad. Ayer le tocó a la zona de Fontiñas, donde un camión ayudado de una grúa procedió a la instalación de los nuevos containers.

Mientras tanto, vecinos del entorno del Monte do Gozo han iniciado una campaña en Change.org para denunciar el estado de suciedad en el que permanece el recinto que acogió el festival O Son do Camiño. “A lo largo de esos tres días toneladas de basura se acumularon en el recinto y sus alrededores. Diez días después la zona sigue plagada de basura de todo tipo (botellas, vasos, bolsas, plásticos, cartones con restos de comida, garrafas de aceite de cocina, restos de alcohol de diversa graduación, camisetas, bolsas, productos químicos como sprays y películas para fotografías instantáneas, grasas que impregnan el césped, chapas, colillas, etc.) que supone riesgo para las personas y los animales que frecuentan la zona”, recoge el escrito.

Añaden que pese a que varios medios de comunicación se han hecho eco de la situación, el entorno sigue convertido en un “vertedero”. “Por ser esta una zona de valor ambiental y lúdico, a la que vecinos acudimos habitualmente a disfrutar de la naturaleza y donde existen unas piscinas públicas que deberían abrir en unos días, solicitamos a las empresas organizadoras del evento que inviertan una mínima parte de lo que han ganado con su celebración y asuman inmediatamente la limpieza integral del recinto y sus alrededores”.

Solicitan también a la Xunta que “en próximas ediciones exija que se incorporen valores medioambientales al espíritu del evento para su autorización, particularmente que se reutilicen los vasos que obligan a comprar (a un precio elevado), apostando por la reducción y reciclaje selectivo de residuos y la concienciación medioambiental de las empresas y personas participantes y, fundamentalmente, condicionando su celebración a la limpieza inmediata del entorno al término del evento”.

MANIFESTACIÓN. Por su parte, trabajadores de Urbaser (empresa que presta el servicio de recogida de basura y limpieza viaria de Santiago) se manifestarán hoy, a las 12.45 horas, desde la Alameda hasta la praza do Obradoiro, para denunciar el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el comité en años anteriores sobre la renovación del personal eventual, el incumplimiento del pliego de condiciones y el bloqueo en la negociación del convenio. El comité alerta de que está afectando a la estabilidad en el empleo y ya provocó el despido de dos compañeros con cuatro años de antigüedad “en represalia a las negociaciones actuales del convenio colectivo”.

Recuerdan que en la negociación del convenio del año 2017 el comité de Urbaser de Santiago llegó a un acuerdo con la empresa para establecer una bolsa de trabajo de forma que toda persona trabajadora tendría un período de prueba de seis meses (en un principio la empresa quería dos años), y superado ese tiempo pasaría a formar parte de una bolsa de trabajo que se usaría para cubrir vacantes que podrían ir surgiendo por orden de antigüedad.

Desde esa fecha, explica el comité, quien hubiese entrado en contrato de vacaciones primero después pasaría a contratos por bajas de larga enfermedad. Esto se venía haciendo así hasta que en el mes de noviembre se saltó la orden de contratación. Pero según el comité, lo más grave es que “dos personas que llevaban cuatro años trabajando con nosotros, acabaron el contrato y no se les hizo otro contrato nuevo”.