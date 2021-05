“Los ojos y las cejas son los que ahora le dan expresión a nuestra cara”

¿Qué es SDEsthetic?

Somos un centro especializado en micropigmentación y en tratamientos para frenar los efectos del envejecimiento. Somos especialistas en sacar el máximo partido de nuestros clientes, sin perder su propia esencia.

¿Qué servicios y tratamientos presta a sus clientes?

Además de la destacada micropigmentación, ofrecemos una serie de servicios y tratamientos en cejas, cara y cuerpo. De este modo, en cejas realizamos la depilación y diseño con henna, extensiones de pestañas, lifting de pestañas, microblading (técnica pelo a pelo), sombreado, delineado de ojos y full lips.

A nivel facial, llevamos a cabo la dermapen con vitaminas, así como aparatología con radiofrecuencia symmed. Y a nivel corporal, tenemos el revolucionario tratamiento Zionic y la depilación trylaser, en la que se combinan tres láseres de una manera muy efectiva.

A mayores de todo ello, también disponemos de tratamientos médico-estéticos de la mano de nuestro gran doctor Rafael Saavedra. Fruto de su gran experiencia en este mundo, con su aportación, realizamos rellenos de labios, tratamiento de hilos tensores, cuidados con plasma rico en plaquetas y vitaminas faciales, remodelación sin cirugía, corrección de ojeras, mentoplastia sin cirugía, Botox, relleno de pómulos, eliminación de código de barras y rinoplastia sin cirugía.

¿Cuáles son los tratamientos más demandados? ¿Qué destacaría de ellos?

Por encima de todo, destaca el microblading. La micropigmentación está muy de moda y desde el uso de la mascarilla la mirada comenzó a tener mucho protagonismo y a darnos cuenta de nuestros pequeños defectos en el tercio superior de nuestra cara, que son las cejas. Con la técnica de microblading podemos mejorar y rejuvenecer nuestra mirada en tan solo la primera sesión.

Y en tratamientos faciales medico estéticos, destacan el Botox y el relleno de labios. El botox nos ayuda a prevenir las arrugas de manera temporalmente y en un futuro, ya que su realización continuada nos ayudará a no tener tantas arrugas en un futuro próximo. Para ello, tenemos la gran suerte de colaborar con gran doctor Rafael Saavedra, un enorme profesional.

¿Qué importancia tienen los cuidados posteriores a la realización de estos tratamientos?

Los cuidados posteriores son tan o más importantes que el tratamiento en sí. Nosotros hacemos el 50% del trabajo en la clínica y el otro 50% del resultado depende de los cuidados posteriores, aunque no en todos, ya que hay algunos que no precisan de cuidados posteriores. Con todo, en los que si los tienen, se debe seguir al pie de la letra las recomendaciones del especialista y para ello facilitamos todo tipo de información y cuidados, con el objetivo de que el resultado final sea el mejor.

¿Qué medidas toman en este sentido desde la clínica?

Nuestros clientes siempre tienen disponible toda la información que precisen y los cuidados necesarios del tratamiento. Y cuando digo siempre, quiero recalcar que si tienen cualquier duda o consulta estamos disponibles las 24 horas del día. Intentamos siempre responder en la mayor brevedad posible, ya que nos gusta cuidar a nuestros pacientes.

¿En qué se diferencia SD Esthetic de otras clínicas o qué puede encontrar una persona que se acerque por sus instalaciones?

Si algo nos caracteriza es que siempre tratamos a nuestros pacientes como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Nos gusta y amamos nuestro trabajo, por lo que asesoramos a cada uno de nuestros pacientes, sin compromiso y con sinceridad. En este sentido, no vendemos tratamientos que no sean necesarios para nuestros clientes, sólo buscamos el beneficio del cliente, para que quede contento y satisfecho.

¿Por qué medios se puede informar sobre sus tratamientos o solicitar una primera cita?

En la época actual, trabajamos mucho a partir de las redes sociales. Cualquier persona nos puede localizar a través de nuestro teléfono móvil (637485989), vía WhatsApp o llamando directamente, o en nuestra cuenta de Instagram (@sdesthetic).

Desde un punto de vista más global, ¿cómo ha afectado el uso de las mascarillas al cuidado de la piel?

El uso de las mascarillas ha provocado un cambio en nuestra piel, volviéndola más grasa. Ahora sufre de granitos e irritación, debido a que no puede respirar bien, no hay ventilación. Esto está provocando unos efectos secundarios en la piel, especialmente en aquellas personas que tienen la piel irritable o sensible. Muchas clientas preguntan como solucionar esos problemas, pero hasta que no quitemos las mascarillas, eso va a seguir ahí.

¿Cómo se puede tratar para llevarlo mejor?

Lo que aconsejo es realizar mucha limpieza facial. Para ello, recomiendo utilizar sólo productos naturales, destacando especialmente el carbón activo. Aconsejo unos hábitos saludables, lavando la cara por la mañana y por la noche para quitar ese exceso de grasa y todo aquello con lo que nos podamos contaminar a través de nuestra propia respiración.

Una buena rutina comenzaría por la mañana, al levantarse, lavando bien la cara con un jabón de carbón activo. A continuación, poner una crema hidratante que no sea excesiva en grasa. Y, si vamos a salir, utilizar una mascarilla nueva o que esté bien higienizada. Encuentro a muchas personas que no higienizan bien la mascarilla, especialmente las de tela, y eso genera muchos problemas en nuestra piel.

Precisamente, con su uso general, ¿se busca más resaltar la mirada? ¿Cómo puede conseguirlo?

Si bien es cierto que aquellas personas que tenían tradición de cuidarse lo siguen haciendo, hemos apreciado que, con el uso de las mascarillas, la gente le ha dado mayor importancia al tercio superior de la cara, porque ahora es lo que se nos ve. Con la mascarilla, la nariz y la boca quedan ocultas, por lo que nos fijamos más en los ojos y en las cejas, porque son las que dan la expresión a la cara.

Por ello, la demanda de estos tratamientos ha aumentado considerablemente. Realmente, más que los labios o el acné, lo que más preocupa a la gente en estos momentos a nivel estético, es la zona que comprende la mirada y las cejas. La demanda es tal que son los tratamientos a los que más tiempo dedicamos en la clínica. Por ejemplo, en el mundo de la micropigmentación, la realizamos de labios, ojos y cejas, siendo esta última la más demandada, consiguiendo además muy buenos resultados.