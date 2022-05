Los peregrinos ya pueden reservar online la consigna de Correos en Compostela

CAMINO. Correos suma un nuevo servicio para peregrinos: la posibilidad de que contraten online la consigna de mochilas y bicicletas para poder acceder a la Catedral de Santiago.

La consigna de El Camino con Correos está en la oficina principal santiaguesa, situada en rúa do Franco, a dos minutos de la praza do Obradoiro. En ella, los peregrinos pueden depositar sus equipajes y así entrar al templo, donde no está permitido acceder con mochila. La consigna también les permite visitar la ciudad libres de cargas. La consigna está abierta los siete días de la semana, festivos incluidos, desde las 08.30 hasta las 20.30 horas, en el periodo desde Semana Santa a final de octubre. Los peregrinos ahora pueden contratarla de manera presencial el día de su llegada a la capital de Galicia, o hacerlo online y adelantar la gestión.

Además de la oficina principal, Correos ofrece otro punto de atención a los peregrinos: la Oficina del Peregrino de Correos, situada en la rúa Carretas, que atiende en horario de 11.00 a 18.00 horas. Tanto desde la consigna del Franco, como desde la de Carretas, los peregrinos podrán disponer de otros servicios pensados para ellos, como el envío de bastones o bordones, el Paq Peregrino —envío de maletas y paquetes— o el Paq Bicicleta, un servicio de envío de bicicletas de vuelta al finalizar el Camino. V.ÁLVAREZ