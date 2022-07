Los presos de Resistencia Galega reivindican la ‘kale borroka’ del 25 de julio en Santiago como forma de lucha

“Lembramos com orgulho os anos de alegre combate nas ruas de Compostela as noites do 24 de julho, a mocidade encarapuzada a libertar por umhas horas o coraçom de umha cidade submetida policialmente e asediada turísticamente, os enfrentamentos com as forzas de ocupaçom, os ataques aos santuarios do capital... Ano tras ano fomos capazes de renovar neste dia a nossa determinaçom e o nosso compromisso. Porque a luita é o único caminho!”. Antom García Santos, Asunción Camba Losada, Miguel García Nogales, Roberto Rodríguez Fialhega y Eduardo Domínguez, los cuatro presos de Resistencia Galega que están cumpliendo condena en las cárceles de Teixeiro (los cuatro primeros) y A Lama (el quinto) firman un manifiesto coincidiendo con el Día da Patria, en el que se puede leer lo anterior haciendo un llamamiento a volver a aquellos episodios de auténtica kale borroka por las calles de Santiago de Compostela durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de julio. Esos actos acababan con violentos enfrentamientos contras las fuerzas del orden , destrozos en el mobiliario urbano y asaltos a entidades bancarias.

Argumentan además los reclusos independentistas que “Foram estes caminhos de militância arredista e defesa da nossa Terra que nos levavam à cadeia. Fomos condenados/as nalguns casos a décadas de cárcere e algúns já levamos mais de 10 anos como reféns do Estado. Também aqui, nos cárceres espanhóis, transformamos a rotina corrosiva do regime de castigo prisional em ritual fecundo de moral e resistência; umha trincheira mais para o arredismo galego”.

Sostienen los presos de Resistencia Galega que “O Dia da Patria nom é para nós umha rotina anódina no calendário de consumo de efemérides, senom um ritual que alimenta a nossa comunidade nacional de resistência. A rotina debilita-nos, o ritual fai-nos mais fortes . A rotina pertence ao mundo da alienaçom, a colonizaçom e a miseria existencial. O ritual pertence ao universo dos povos indígenas como o nosso, das naçons livres.”

Con la firma de Coletivo de Presos/as Independentistas Galegos/as. Teixeiro e A Lama, 25 de Julho de 2022., señalan que “também estas jornadas patrióticas sirvam para deixar-lhe claro ao Estado Imperialista espanhol que Galiza nom se rende, nem se compra, nem se vende. Irmás, Irmaos, como diría Castelao “fugide dos que falam de democracia”. A sua normalidade democrática, a sua legalidade ruinosa, sem qualquer outro horizonte ou via de impugnaçom, aboca-nos à extinçom”Las .

Las acciones de kale borroka de los independentistas radicales gallegos dejaron de producirse a partir del año 2017 debido a la fuerte presencia policial y a los controles establcidos para acceder a la zona vieja de Santiago. Esta tarde, como cada 24 de julio, está convocada una cadena humana en la plaza de Galicia en apoyo a los presos independentistas