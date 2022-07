Los radioaficionados se vuelcan con el Camino e impulsan su nuevo proyecto

Los radiofacionados, un colectivo cada vez más multitudinario y con una gran relevancia a nivel internacional, buscan alzar la voz y dar a conocer su actividad en diferentes partes del mundo. Con este fin, la radioafición celebrará del 18 al 25 de julio en Santiago un evento especial, bajo el nombre de Diploma Xacobeo. Galicia para el mundo, con el objetivo de impulsar el programa xacobeo y dar visibilidad a la radioafición. Con la colaboración de la Xunta y del Plan Xacobeo 2021-2022, y organizado por el Consejo Territorial de Galicia de la URE, cabe destacar la gran labor de su presidente, Domingo Valejón Varela.

La Unión de Radioaficionados Españoles (URE), una asociación con subdelegaciones en toda España, fue fundada en 1925 pero su actividad no fue regulada por el Gobierno hasta 1949. Esto fue a causa de las repercusiones que sufrió la asociación, que tuvo que frenar su actividad a raíz de la Guerra Civil y posteriormente la guerra mundial. Así fue como en este año, que funcionó a modo de “refundación”, y abarcando un abanico más amplio, los radioemisoristas pasaron a conocerse como “radioaficionados”, acogiendo en su concepto, al mismo tiempo, a emisoristas y escuchas.

Esta sociedad declarada de utilidad pública es actualmente considerada bien cultural, por lo que cada vez son más los radioaficionados que quieren dar a conocer los tejemanejes de su peliagudo cometido. Sin embargo, detrás de esta devoción hay un sinfín de actividades que no cesan, entre las que se incluyen las llevadas a cabo en estaciones con motivo de informar acerca de algún evento relevante que tiene, además, alcance mundial. Esto deja entrever la relevancia de esta asociación que, a través de su soporte, hace llegar a diferentes partes del mundo la información en forma de voz, códigos -como el Morse-, y también imágenes. Por ello, con la ilusión y la virtuosidad que les caracteriza como medio, no paran de crecer siendo ya un total de 38.000 socios solo en España; ya que al funcionar a nivel internacional hay radioficionados en cada rincón del mundo. Asimismo, otra de las prácticas se enmarca dentro de la denominada “radioafición deportiva” que fomenta la sana competitividad a través de concursos y diplomas que guardan relación con la celebración de eventos relacionados o no con la radioafición, una iniciativa que ha ganado mucho éxito en los últimos años con la celebración de diversos concursos y diplomas de gran repercusión a nivel internacional. Es precisamente en este marco en el que se habla sobre la nueva iniciativa llevada a cabo por esta gran sociedad con motivo de visibilizar y dar a conocer aún más su actividad. Con este fin, el nuevo proyecto al que se aventuran desde los radioafición es el de Diploma Xacobeo 2021-2022. Galicia para el mundo.

GALICIA PARA EL MUNDO. Si bien es cierto que a la radioafición se llega por múltiples caminos, quizá uno de los más importantes sea mediante el sentimiento. Algo tienen en común todos estos aficionados y es que, más que un trabajo, para ellos se trata de una afición. Y como todo hobby, lo importante es disfrutarlo. Por supuesto, sin dejar de lado los aspectos más técnicos e instructivos del mismo. Por ello, con una clara motivación de compartir su afición, los radioaficionados promueven el intercambio de culturas y el contacto con diversas naciones, siendo además una gran herramienta educativa.

PROMOVER CULTURAS. Con este afán de promover culturas, llegan a Santiago con un proyecto que sin duda pone el foco en el Xacobeo y, como no podía ser de otra manera, en el Camino. Este Diploma de radioaficionados persigue una doble función: divulgar y visibilizar el Xacobeo y dar a conocer la radioafición a aquellos que no conozcan la actividad de los radioaficionados.

Ya lo dejan claro con el nombre del proyecto, la intención es llevar a Galicia a todos los rincones del mundo. Para ello, realizarán un evento especial en el que los radioaficionados gallegos utilizarán unos indicativos especiales divulgando cada una de las 10 rutas del Camino en Galicia, generando una competición entre los participantes y una promoción de Galicia y el Xacobeo, a través de las frecuencias del servicio de radioaficionados. De esta manera, cada ruta del Camino tendrá un identificativo diferente, siendo cada uno de ellos lo que se entiende como el carnet de identidad o la matrícula de un coche. Estos son: el Camino Francés, AO1XCF; Camino Fisterra Muxía, AO1XFM; Vía de la Plata, AO1XVP; Camino Inglés, AO1XCI; Camino Primitivo, AO1XCP; Camino del Norte, AO1XCN; Ruta del mar de Arousa y río Ulla, AO1XAU; Camino de Invierno, AO1XCV; Camino Portugés, AO1XCU y Camino Portugués de la Costa, AO1XPC.

El proyecto, que dará comienzo el hoy mismo, celebrará en su último día, el 25, el evento especial con motivo del Día de Galicia. Una vez finalizado el evento se establecerá una clasificación diferenciada para los radioaficionados españoles y extranjeros, con 24 trofeos de cerámica de Sargadelos a las estaciones mejor clasificadas. Asimismo, se premiará al campeón absoluto nacional con el viaje y estancia para dos personas para asistir a la entrega de premios.

La puntuación total absoluta será la suma de los puntos obtenidos por todos los contactos de cada combinación de banda y modo, añadiendo los puntos del contacto con la estación especial en caso de haber sido realizado (un solo contacto). Si algo queda claro es que los radioaficionados van más allá de la diversión. Como bien lo explica el presidente del CT de la URE en Galicia, “la radioafición es más que una pasión”.