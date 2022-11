Los recursos podrían reactivar la licencia de la gasolinera de Brandía

La prohibición de licencia para la gasolinera low-cost montada en Brandía seguirá dando mucho que hablar en los próximos meses, o incluso años. Aunque el fallo reciente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago haya aportado algo de optimismo a los vecinos de este nuevo barrio compostelano, principales detractores de este negocio, la realidad es que los recursos que se hagan de esta última sentencia podrían reactivar dicha habilitación.

En este sentido, la respuesta judicial atiende una de las reclamaciones de los residentes. Así, a instancia del Ilustre Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia, el documento cita que faltaba una firma habilitante para aprobar dicho proyecto, basándose en una sentencia posterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aunque no apunta nada sobre otras cuestiones como, por ejemplo, la posibilidad o imposibilidad de llevar a cabo un establecimiento de estas características en esta parcela.

De este modo, apuntan desde el departamento de Urbanismo del Concello, la liberalización otorgada para este tipo de actividades por las normativas europeas y nacionales, habilitan la creación de estaciones de servicio en cualquier suelo comercial. Por ello, en 2021, el Concello concedió la licencia a la empresa Carburantes Lugo S.L. para la construcción de un edificio comercial y una unidad de suministro de carburantes en el Paseo de Esvedro - Paseo de Amaia, en Brandía.

Teniendo en cuenta dichas posturas, en base a lo decretado por la sala compostelana, el rechazo inicial a la autorización se debe tan sólo a que está firmado por un arquitecto y no por un ingeniero industrial, lo que sin duda tendrá un largo recorrido por su importancia en muchos ámbitos.

EL CONCELLO ESTUDIA, PERO SE DEBE A LA LEY. Como parte implicada en este asunto, puesto que fue el encargado de otorgar la licencia de obra a la promotora, Raxoi está estudiando un posible recurso contra lo señalado por el Contencioso-Administrativo, puesto que su actuación, desde el punto de vista jurídico, siguió siempre lo estipulados por las leyes que rigen esta materia.

“Estamos analizando a sentenza. Acusáronnos de todo, pero como concelleira non podo meter unha licenza que non me guste nun caixón. Temos a obriga de que se o proxecto cumpre o regrado, tramitalo, porque senón sería un delito de prevaricación”, remarca Mercedes Rosón a EL CORREO GALLEGO.

Por ello, en su día, se dio luz verde a la construcción de este negocio en este nuevo barrio residencial, en el que habitan unas quinientas personas, aunque no se tratase, como siempre se dijo, de un tipo de establecimiento que gustase al Gobierno municipal para este lugar, tan próximo a las casas y junto a la papelera de Brandía.

Siguiendo esta postura, recuerda Rosón, a la entrada en Raxoi, ya se planteó tratar en la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) un distanciamiento de estas empresas de ámbitos residenciales, por los riesgos e inconvenientes que puedan acarrear sobre las viviendas.

“Cando chegamos no 2019 ao tratar a modificación dos usos do solo, polas VUT, aproveitamos para preparar un Documento de Evaliación Ambiental que alonxe das zonas residenciais este tipo de actividades, unha declaración de intencións que fixemos antes desta licenza”, recuerda la edil.

En todo caso, las estipulaciones que llegan desde las Administraciones centrales, les han obligado a seguir adelante con esta propuesta.

"Este goberno nunca estivo de acordo con que en parcelas comerciais próximas a zonas residencias se puideran levar a cabo actividades de este tipo, pero a realidade é que as permiten”, concluye.

Atendiendo a estas directrices, en las posibles alegaciones que se realicen por parte de los promotores, este aspecto tendrá un papel fundamental, puesto que supone un conflicto de intereses de gran calado, dentro de un enredo que se prolonga ya desde hace varios años.

Por lo tanto, y recordando también toda la lucha que llevan los vecinos por este tema, queda patente que no se plantea el derrumbe de la construcción próximamente, algo que quedaría pendiente de una sentencia final firme, sobre la que no quepa ningún recurso, puesto que cualquier actuación previa causaría un agravio económico importante a los propietarios de los terrenos.