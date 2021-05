Los vencedores de Eurovisión se curtieron tocando en Compostela

Son la sensación del momento, después de proclamarse vencedores, en el último momento, gracias al televoto, del festival de Eurovisión.

Sin embargo, seguro que a más de un compostelano el nombre de Maneskin le suena y no sabe de qué. Y es que el grupo italiano, autor de Zitti e buoni, actuó en el Monte do Gozo en el año 2018, formando parte del cartel del festival de O Son do Camiño.

De hecho, la banda de rock fue una de las últimas incorporaciones a la lista de artistas de esa edición, en la que destacaban nombres como The Killers, Martin Garrix o Lenny Kravitz.

Así, el grupo formado por Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio fue el encargado de abrir el último día del festival en el escenario principal, a eso de la cuatro y media de la tarde. Y lo hicieron bajo la lluvia, lo que no les impidió darlo todo y que la gente disfrutase de su rock y baladas bajo los chubasqueros y los paraguas.

A Compostela la banda italiana llegaba ya con la etiqueta de grupo revelación en el país alpino, tras ganar el programa de televisión Factor X. Los cuatro comenzaban a hacer gala del estilo glam, con el que cautivaron a los seguidores de Eurovisión, y aunque no vestían los diseños de Etro, que tanto llamaron la atención en Rotterdam, sí dejaron su sello en el Monte do Gozo.

Para la desapacible jornada en la que dieron su concierto escogieron un look que recordaba mucho a la estética de los Beatles. Así, Damiano, Ethan y Victoria apostaron por tres chaquetas de estilo militar, con llamativos bordados en dorado, que el cantante y el batería completaron con un pantalón negro ajustado, y la bajista con un escueto conjunto de top y shorts dorados. Thomas prefirió un total-look dorado, formado por una sobrecamisa y unos pitillos muy ajustados.

La banda compartió en sus redes sociales fotos de su paso por O Son do Camiño, tanto de su concierto como del backstage. O incluso de su ruta en microbús hasta el Monte do Gozo.

Además, Damiano subió a su cuenta de Instagram una foto suya disfrutando del festival como uno más, con un look más recatado, con camiseta de rayas rojas y blancas, americana de ante castaña y pelo recogido en un moño, sin rastro de sus característicos ojos ahumados.