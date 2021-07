Luz verde á chegada da fibra óptica a Carretas, San Clemente ou Rodas

Santiago. A instalación da agardada fibra óptica no casco histórico de Compostela, unha vella e reiterativa demanda tanto de veciños coma de comerciantes, continúa coa aprobación das licenzas para a fase 11. Esta fase contempla o tendido da rede no ámbito da Rúa de Rodrigo de Padrón 3, Rúa de San Clemente 13, Quinteiro da Rúa de Valle Inclán, Costa de San Domingos, Rúa das Rodas, Rúa das Carretas (núm. pares), Rúa do Pexigo de Abaixo, Rúa do Pexigo de Arriba, Rúa de Entrepexigos, Rúa da Ensinanza (núm. 5 a 13) e Ruela do Pisón. A empresa encargada das instalacións, igual que en ocasións anteriores, é Orange-Jazztel, pero a rede estará despois dispoñible para todas as compañías telefónicas contratadas.

Ata o momento, a experiencia é bastante satisfactoria segundo trasladaron en distintas ocasións veciños e comerciantes das zonas finalizadas. A Asociación Veciñal Cidade Histórica Fonseca, mostrouse contenta coa rapidez das instalacións pese a terse rexistrado algunhas demoras nas altas. Tamén as asociacións de comerciantes están satisfeitas ante unha rede que lles permite funcionar a pleno rendemento, sen os problemas que presentaban antes: fallos nos pagos con datáfono ou caídas de sistema, entre outros.

A xunta de goberno local, reunida onte, tamén acordou conceder á Universidade de Santiago licenza de obras de reforma e ampliación das instalacións do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, cun orzamento de máis de tres mil millóns de euros. ecg