Luz verde a dúas convocatorias de axudas para poñer a Santiago e a súa economía social en ‘movemento’

subvención. A Xunta de Goberno Local, reunida en sesión extraordinaria e urxente, aprobou onte as bases de tres convocatorias destinadas a empresas, nas que se investirán, en conxunto, 460.000 euros. En concreto, deuse luz verde ás axudas destinadas a apoiar ás empresas de economía social (250.000 euros) e as subencións para actuacións en materia de economía circular (150.000 euros). Por outra banda, tamén deuse luz verde á primeira edición dos ‘Premios de excelencia empresarial Axenda Urbana 2030’ do Concello de Santiago.

Os obxectivos destas axudas, enmarcadas no programa Compostela móvese, son avanzar na diversificación da economía para acadar a transformación estrutural que permita maiores niveis de produtividade; anticiparse aos retos de sustentabilidade ambiental e transición enerxética; crear iniciativas que permitan garantir a calidade de vida nunha poboación cada vez máis envellecida; apostar por sectores, como o cultural que funcionan como elementos vertebradores do territorio e que contribúen a construir identidade, e no que tan importantes son as cooperativas; e avanzar na inclusión sociolaboral da diversidade.

Segundo o texto das convocatorias, “é preciso afrontar con carácter urxente estes retos para garantir unha recuperación integral da nosa economía local e afrontar con garantías o efecto que a intensificación de tendencias como o comercio electrónico ou o a adopción do teletraballo trouxo consigo a crise socioeconómica da Covid, maximizando o seu impacto positivo e contrarrestando os negativos.

Para a presentación das solicitudes as persoas beneficiarias poden contar co asesoramento do Servizo de Apoio á Empresa da Oficina de Economía do Concello de Santiago. As consultas sobre as presentes bases, poderán facerse a través do correo electrónico do Servizo de Apoio á Empresa (sae@santiagodecompostela.gal), ata os 3 días hábiles antes do peche do prazo de presentación de solicitudes. ecg