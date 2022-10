Luz verde al fin a la nueva depuradora tras varios años de farragosos trámites

Santiago. La oposición no ve con tanto optimismo como el alcalde el trato que va a recibir la capital gallega por parte del Gobierno. Borja Verea, del PP, valora alguna de las partidas destinadas a la autovía de Lugo o la depuradora, pero, en general, señala que “parece que Pedro Sánchez se contaxiou da falta de ambición de Bugallo coa cidade”.

La portavoz del BNG, por su parte, considera totalmente “insuficientes e decepcionantes” los Presupuestos del Estado y carga especialmente contra el escaso compromiso con el Consorcio, lo cual impedirá llevar a cabo actuaciones tan urgentes como fijar población en el casco histórico y revitalizar el comercio. La lluvia de millones que se prometió en su momento ha quedado prácticamente en nada, señaló Goretti Sanmartín, que destaca que en las cuentas no aparecen “o Xulgado de Violencia de Xénero, nin a estación de mercadorías da Sionlla, nin unha partida para novos usos da vella terminal de Lavacolla que leva anos infrautilizada nun emprazamento estratéxico”. Indica que ni siquiera consta “algo tan mínimo no Orzamento do Ministerio de Infraestruturas como a humanización da rotonda de Conxo, que precisa mellorar os accesos, maior seguranza viaria e reducir a contaminación acústica”.

Compostela Aberta también se muestra muy crítica con la partida dedicada al Consorcio, que tan solo se incrementa 200.000 euros con respecto a 2022. Eso, afirma, confirma “que o Real Padroado celebrado hai máis dun ano só serviu para que o alcalde Bugallo vendera fume, porque seguimos sen saber nada dos máis de 280 millóns de euros comprometidos nesa xuntanza”.