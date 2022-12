Luz verde as dúas fases do proxecto da plataforma loxística de mercadorías

Santiago. Tras aprobarse inicialmente en xunta de goberno o Plan especial de infraestruturas e dotacións (PEID), o Concello de Santiago avanza na tramitación da plataforma loxística de mercadorías proxectada a carón do Polígono do Tambre. Así mesmo, deuse luz verde ó proxecto de expropiación por taxación conxunta para a execución da primeira fase do citado plan valorada en 167.763,71 euros, e ó convenio con Merca S.A. para a definición do anteproxecto, redacción do proxecto, execución de obra e dotación deste centro de acopio e distribución de mercadorías que contempla un investimento de 4.598.000 euros.

Esta plataforma loxística enmárcase na estratexia deseñada polo Concello, entre outras actuacións de mellora, articulada en distintas fases, para establecer un novo modelo de distribución de mercadorías, nun primeiro momento aplicable ao ámbito da zona vella, pero susceptible de ser estendido posteriormente a outras zonas da cidade. Segundo consta na documentación do Plan especial de infraestruturas e dotacións (PEID), elaborada pola área de Urbanismo que dirixe Mercedes Rosón, a plataforma loxística de intercambio de mercadorías estaría localizada nunha parcela do ámbito SU-3, emprazado no Solo Urbanizable non Delimitado SUND-30, nun amplo espazo libre, adxacente na súa parte sur con MercaGalicia.

A parcela conta cunha superficie total de 78.006,60 metros2 e a súa capacidade edificatoria máxima vén dada pola aplicación dos seguintes parámetros: ocupación máxima (20% da superficie da parcela); área de movemento da edificación (28.101 m2, os dous recadros raiados en vermello no plano, dentro do ELP, sinalado en amarelo); recuado mínimo a lindeiros (5 m); espazo libre de parcela (22.856 m2 que corresponden no plano ao cadro amarelo); terreos en estado natural ou área de amortecemento, con case 22.000 m2 (no plano, en cor verde); e viario e acceso (a través da rúa de Juan de la Cierva, que se acondicionará debidamente desde os aparcamentos exteriores de MercaGalicia).

O proxecto desenvolverase en dúas fases, unha primeraque contempla unha actuación sobre 41.876 m2, e unha segunda actuaría sobre os 36.129,8 m2 restantes. ecg