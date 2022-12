Luz verde ás obras de reforma do Salón de Plenos e a varios contratos e subvencións

Santiago. A Xunta de Goberno local deu luz verde á adxudicación das obras de reforma do Salón de Plenos e de vieiros en Villestro e Laraño por algo máis de 168.000 euros, así como ao proxecto para eliminar as humidades no pavillón polideportivo do CEIP Pío XII. Entre os asuntos tratados tamén destaca a aprobación da primeira fase de subvencións en especie para a mellora da accesibilidade en promocións de vivendas do século pasado localizadas en barrios e áreas de rehabilitación integral, con cargo aos fondos Edusi, por valor de 84.000 euros; e a concesión de varias subvencións nas ARRU de Casco Histórico e Vista Alegre por algo máis de 180.000 euros.

O contrato para a execución do proxecto básico de acondicionamento interior do Salón de Plenos do Concello foi adxudicada a José Manuel Neira Iglesias (Carpintería Neira), que oferta unha proposición económica de 89.607,08 € e unha ampliación do prazo de garantía a maiores do mínimo establecido nos pregos en 5 anos por ser a súa oferta a máis vantaxosa.

Así mesmo, adxudicouse o contrato para a execución das obras de pavimentación de vieiros de acceso en Carlexo e A Gruñán (Villestro) e Outenín (Laraño), incluídas no POS+ Adicional 2/2021 da Deputación da Coruña, á empresa Movimiento de Aridos y Construcciones de Arosa SL, por un importe total de 78.666,72.

No ámbito das obras, tamén se deu luz verde á aprobación do proxecto para a eliminación das humidades no pavillón polideportivo do CEIP Pío XII, redactado polo enxeñeiro industrial David López Mera, cun orzamento de execución material de 144.331,17 € e coas seguintes condicións: o orzamento máximo de licitación é de 238.551,68 € e o prazo de execución previsto é de 56 días naturais.

OUTRAS AXUDAS. No ámbito dos Servizo Sociais, acordouse aprobar o gasto por importe de 2.173,20 euros das axudas individuais para o uso do servizo de taxi como medio alternativo adaptado ás persoas con dificultades de mobilidade e que presentan limitacións para o uso do transporte colectivo no Concello de Santiago, ano 2021.

Tamén se aprobou o convenio entre o Concello e a Asociación Compostela Solidaria para implementar o proxecto educativo para persoas adultas Escola de Segunda Oportunidade. Curso 22-23. No ámbito da Educación, outro convenio que recibiu luz verde foi o do financiamento ó bacharelato internacional que imparte o IES Rosalía de Castro cun importe de 6.208 euros.

A Xunta de Goberno tamén aprobou a o procedemento de concesión da primeira fase de subvencións en especie para a mellora da accesibilidade en promocións de vivendas do século pasado, localizadas en barrios e áreas de rehabilitación integral. En total, esta liña de axudas conta cun orzamento de 970.900 euros, con cargo aos fondos Edusi; dos que 84.000 se destinan a esta primeira fase. Por último, aprobouse a concesión de subvencións á rehabilitación con 181.849,75 euros: 25.000 para unha vivenda en Belvís; 80.945,28 para vivendas situadas en Diego Peláez 1; e 75.903,93 para as do número 5 desa mesma rúa. ecg