Maior variedade e calidade nos menús de comedor e de madrugadores dos centros

Santiago. O Concello ven de aprobar na súa xunta de onte a adxudicación do contrato para a prestación do servizo de madrugadores e de comedor na rede de centros de educación infantil e primaria dependentes do seu ámbito á empresa Alimentación Saudable, SL, por un importe total de 2.479.169,36 euros para os dous vindeiros anos.

Así acordouse que, do gasto total, 275.463,26 euros serán para o que resta de 2022; 1.377.316,31, para 2022; e 826.389,79, para 2024. Na oferta, a empresa comprométese a unha variedade de entre 14 e 20 menús do almorzo; 30, no caso dos menús de xantar. Garante a ausencia de pratos precociñados e unha distancia das cociñas centrais con respecto aos centros educativos de 0 a 25 quilómetros. Así mesmo, levarase a cabo un plan formativo do persoal adscrito ao servizo (monitorado e coordinadores de comedor).

Dentro dos menús, a porcentaxe en relación coa totalidade de materia prima empregada de produto fresco será do 50 %; e o 70 % corresponderase con produtos de tempada e da contorna. ECG