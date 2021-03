Máis de 2.000 novas árbores para repoboar os montes de Compostela

Santiago. Co éxito de participación da campaña Cambia o mood: activa o modo bosque, impulsada pola área de Emprego do concello de Santiago con motivo do Día Internacional dos Bosques, que se celebra hoxe, a capital galega contará proximamente con máis de dúas mil novas árbores. Todo grazas a que a campaña xa superou as dúas mil fotos etiquetadas en redes co cancelo #1foto1arbore desde que se activou, hai algo máis dunha semana. E, tal e como está previsto, por cada foto recibida o concello plantará unha árbore co obxectivo de repoboar con especies autóctonas, como carballos ou bidueiros, os montes de Compostela.

PLANTACIÓN. De feito, os traballos de plantación xa comezaron a levarse a cabo o pasado mércores. Un labor que están realizando as persoas que integran o Obradoiro de Emprego Creas III, na especialidade de repoboación forestal. En concreto, están plantando carballos e bidueiros na finca municipal de A Remuiña e tamén no Monte Viso: un enclave, este último, que desde finais do pasado ano conta cunha renovada ruta, Senda Mitolóxica, que atrae cada fin de semana a numerosos curiosos para ver as figuras mitolóxicas instaladas ao longo do percorrido.

Outra das finalidades da campaña é visibilizar a importancia que ten o papel dos bosques e os espazos verdes no benestar, na saúde, a sustentabilidade, no emprego e por suposto no cambio climático. Cambia o mood: activa o modo bosque pensouse como unha campaña destinada sobre todo a xuventude, pero tamén está acadando un gran éxito entre os non tan novos.

En cifras xerais, ata o de agora suman xa máis de 1.200 fotos no feed de Instagram das contas públicas. Hai outra gran cantidade de participantes que empregan contas privadas, polo que non poden ser contabilizados. A estas súmanse máis de 450 historias tamén en Instagram, máis de 500 tweets e máis de 130 mencións en Facebook. O balance final farase no día de hoxe, polo que nestas últimas horas aínda se poden seguir aportando máis imaxes. Só se pide que sexa unha árbore, que estea etiquetada co cancelo #1foto1arbore, e que se cite a Talentia Summit (@TalentiaSummit).

AUTORRETRATOS. A maiores, máis de 150 imaxes foron seleccionadas para formar parte do decorado da cidade. Exporanse precisamente nas árbores que medran no Ensanche de Santiago a modo de taboleiro de Instagram. Este soporte publicitario, nada habitual, permite converter ás persoas participantes en protagonistas da iniciativa, coa súa foto como cartel. Desta forma, ponse en valor o papel destas árbores urbanas, que moitas veces pasan inadvertidas, pero que xogan un rol importantísimo no día a día das nosas rúas.

Estas fotos poderán ser recollidas polos seus autores cando remate a campaña. No marco da campaña instalouse un photocall de neón no Paseo da Ferradura, na Alameda, xunto á Porta dos Leóns. Colocouse o venres 12 de marzo, e desde entón, é xa un punto clave de parada para sacar fotos e xogar coas luces co obxectivo de chegar a formar parte do decorado natural da cidade. ECG