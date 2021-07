Máis de 330.000 euros para entidades sociais

CONVENIO. A Xunta de Goberno Local aprobou onte convenios de colaboración con 11 entidades sociais por un total de 334.000 euros. Esta cantidade destinaránse fundamentalmente ao financiamento de accións e actividades desenvolvidas polas asociacións e organizacións beneficiarias durante 2021. As entidades beneficiarias son Cruz Vermella, en concreto o seu Servizo Municipal de Atención a Urxencias Socais (100.000 euros) e o Programa de atención a Persoas sen Fogar (85.000 euros), a Fundación Secretariado Xitano (23.000 euros), a Asociación Banco de Alimentos de Santiago (5.000 euros), a Asociación de Loita Contra as Enfermidades do Riñón (4.000 euros), a Asociación Compostelá de Esclerosis Múltiple (9.000 euros), a Asociación de Persoas Sordas de Santiago (10.000 euros), a Asociación Itínera de Voluntarios en Saude Mental (5.000 euros), a Asociación Sarela (3.000 euros) e o Centro Social Xoán XXIII de Santiago (60.000 euros). A maiores, tamén se aprobou o texto doutros catro convenios, das área de Políticas de Igualdade e Acción Cultural: coa USC, por 10.000 euros; coa Fundación da USC, por 9.000 euros; co Padroado Casa da Troia, por 5.000 euros; e coa Fundación Rosalía de Castro por outros 5.000 euros; que igual que os anteriores, destinaranse o financiamento de distintas actividades de interese realizadas por estas entidades. Na Xunta de Goberno tamén se deu conta do convenio coa Fundación Granell, e aprobouse a concesión de 155.000 euros destinados a este organismo. Tamén se aprobou a resolución definitiva da convocatoria para a concesión de axudas individuais para o uso do servizo de taxi como medio alternativo para as persoas con dificultades de mobilidade ou que presentan limitacións para o uso do transporte colectivo do concello de Santiago de Compostela. Ano 2021. O importe total das axudas concedidas a 29 persoas solicitantes, ascende a 9.750 euros. En concreto, aprobouse a concesión de 26 solicitudes por importe de 350 euros cada unha, dúas solicitudes por importe de 250 euros cada unha e unha solicitude por importe de 150 euros. ECG