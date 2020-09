Máis de 40.000 euros para entidades sociais que traballan na cidade

CONVENIO. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, acompañado pola concelleira de Políticas Sociais, Mila Castro, asinou onte os convenios de colaboración con ACEM, ASPAS, Sarela, Itínera e Fonte da Virxe por importe de 43.414,23 euros. A través dos convenios asinados, as entidades poderán financiar as actividades realizadas ou a realizar durante este exercicio 2020. Así mesmo, as devanditas entidades convértense en entes colaboradores co Concello para acoller a persoas que están a desenvolver traballos en beneficio da comunidade como forma de integración social. Finánciase o programa de rehabilitación fisioterapéutica ACEM cunha achega de 15.670 euros. Co mesmo faise especial fincapé na prevención, prognóstico e tratamento dos déficits presentados na persoa doente como resultado da patoloxía diagnosticada (Esclerose Múltiple, ELA, Parkinson e outras similares). No caso de Sarela destínanse 3.199,30 euros ao programa de terapia acuática/física. O convenio financia o programa Ágora da Asociación Itínera De Voluntarios en Saúde Mental cun importe de 10.364,17 euros. No caso de ASPAS, achégase ao programa de respiro e/ou emerxencia familiar un total de 6.878 euros, tal e como se detallou onte na reunión. ECG