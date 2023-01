Máis de 4,3 millons para rehabilitar dous centros deportivos municipais

O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, destacou onte en Santiago o compromiso do Goberno coa mellora dos servizos municipais, con 3.32 millóns euros para rehabilitar dous centros deportivos a través do Programa de Impulso á Rehabilitación dos Edificios Públicos (Pirep). Con este motivo vistou co alcalde Xosé Sánchez Bugallo o complexo deportivo de Santa Isabel, un dos centros beneficiaros do Plan de Recuperación no que, xunto ao pavillón de Vite, se levará a cabo unha reforma integral dos espazos co fin de mellorar a súa eficiencia enerxética, sostibilidade e accesibilidade.

“O Plan de Recuperación do Goberno chega a Santiago para mellorar a calidade de vida da súa veciñanza”, subliñou José Miñones. En concreto, o Goberno financia con 2,3 millóns de euros a reforma integral do complexo deportivo Santa Isabel, e con preto dun millón a obra do polideportivo de Vite. Ambas instalacións de titularidade municipal resultaron beneficiarias na recente resolución da Liña 1 do PIREP Local, o programa de axudas co que o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (Mitma) concedeu de 27,3 millóns de euros a concellos galegos e deputacións para a rehabilitación de 36 edificios públicos da súa titularidade, sendo Santiago o municipio galego que máis fondos recibiu.

O custo total dos dous proxectos será de 4.301.180,12 euros, cunha achega do

Goberno central de 3.319.426,96 euros e de 981.753,16 euros de fondos propios do Concello.

En concreto, as obras de mellora e renovación do complexo deportivo Santa Isabel terán un custo total de 2.975.903,26 euros, dos cales 2.340.149 euros se corresponden coa axuda do goberno e 634.754,21 euros, coa achega do Concello.

No caso da rehabilitación do polideportivo municipal de Vite, este recibirá 979.278 euros do PIREP para un proxecto que ascende a 1.325.277 euros e que contará cunha achega municipal de 345.999 euros. A actuación recolle o cambio da cuberta exterior, o tellado, todos os elementos de impermeabilización, de luz, de auga e de servizos.

Durante a visita, o alcalde congratulouse das inminentes actuacións que permitirán á cidadanía “contar con edificios máis eficientes e de mellor calidade das instalacións que se viron deterioradas debido a un uso moi intenso ao longo dos últimos anos”. Sánchez Bugallo detallou que no caso de Santa Isabel, “prevese sacar a licitación para a redacción do proxecto previsiblemente no mes de marzo” e a licitación da obra “no segundo semestre do ano”. “No caso de Vite estase a redactar o proxecto de execución”, pero prevé que “ambos os dous espazos estean operativos o 1 de xaneiro do ano 2025”. O rexedor tamén recordou que aínda hai dous proxectos á espera de resolución.

Pola súa parte, o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones subliñou que “con Pedro Sánchez no Goberno de España e con Xosé Sánchez Bugallo na alcaldía, Santiago captou 300 millóns de euros de investimento” e recordou que entre as principais acutacións están “as obras como a estación intermodal, o enlace Orbital, o Orbitaliño, o cuartel da Garda Civil, a depuradora e as inxeccións para potenciar o turismo”.

Santiago tamén se beneficiou da liña autonómica do PIREP, indicou, cunha inxección de 3,86 millóns de euros transferidos á Xunta de Galicia para a rehabilitación do CEIP Mestre Rodríguez Xixirei e o IES Lamas de Abade.

“O compromiso do Goberno de España cos concellos é firme e estase a traducir en investimentos e melloras palpables dos servizos públicos en Santiago de Compostela”, concluíu José Miñones.