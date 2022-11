Máis de 600 veciños recolleron onte unha planta na Alameda

Leva unha planta! é a iniciativa coa que o Concello pretende dar unha segunda primavera ás plantas dos xardíns municipais de tempada de verán que, coa chegada do frío, se estragarían. No primeiro repartimento de plantas, desde a Alameda, en apenas 20 minutos distribuíronse 600 delas. O luns retomarase a partir das 12.30 horas e na semana que vén tamén se establecerá unha tarde para que aquelas persoas que non estean libres en horario de mañá poidan pasar recoller a súa planta.

A primeira xornada da campaña deixou unha longa cola na Alameda, con máis de 600 veciñas e veciños que quixeron facerse coas plantas que o Departamento de Parques e Xardíns está retirando dos parques municipais, principalmente alegrías, para proceder á plantación dos bulbos de inverno: tulipáns e narcisos. A concelleira Mila Castro insistiu en que o fundamental da campaña é “ademais de que as plantas poidan ter unha segunda vida” que “a veciñanza valore, máis aínda, o traballo que fan os profesionais do Departamento de Parques para manter os espazos verdes da nosa cidade tan fermosos para o desfrute de todas e todos”.

Unha iniciativa pioneira, que terá continuidade a partir do próximo luns, conforme avance a retirada de plantas dos xardíns municipais. Castro destacaba, ademais do enorme poder de convocatoria que tivo a iniciativa “cunha espectación coa que non contábamos”, o impacto que está a ter a nivel mediático “xa desde onte, Parques e Xardíns está recibindo chamadas doutros concellos que souberon da iniciativa e queren implementala tamén”.