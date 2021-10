Máis de 700 vehículos a prezos rebaixados en Amio

SaLÓN. O concelleiro de Mobilidade, Gonzalo Muíños, e o responsable da organización do evento, Fabián Saavedra, presentaron onte a oitava edición do Salón do Vehículo de Ocasión, que se celebra en Amio dende mañá ao domingo. Acompañounos a responsable do recinto, Mónica Cañoto. O evento, que abre as súas portas mañá, ás 10.00 horas, contará coa presenza de máis de 20 concesionarios e compravendas, cun stock de máis de 700 vehículos, a prezos rebaixados, exhibidos en 16.000 metros cadrados de exposición. Muíños amosou a súa satisfacción pola recuperación da actividade nos espazos municipais, xa que significa “que vemos a luz ao final do túnel”, e Saavedra, responsable de Dolecer Eventos, agradeceu a colaboración do Concello e salientou a ampla oferta de vehículos que se poderán atopar no evento: “Km0, seminovos, e de segunda man”. “Todos con garantía e totalmente revisados. Tamén dispoñemos dunha gran cantidade de vehículos de gama ECO, eléctricos, híbridos e híbridos enchufables”, indicou Saavedra. E engadiu: “Teremos vehículos desde os 5.000 ata os 70.000 €, tanto compactos, berlinas como os tan demandados Suv”. A feira dispón dun plan de seguridade e prevención exhaustivo fronte á covid e permanecerá aberta nas catro xornadas de forma ininterrompida entre as 10.00 e as 20.00 horas. ECG