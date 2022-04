Máis de corenta empresas do sector nupcial cítanse no Gaiás

Santiago. A Cidade da Cultura acolle esta fin de semana o evento de vodas WeddingPack Solidario Cásate no Camiño, cuxo beneficio íntegro será doado a Asotrame (Asociación Galega de Transplantados de Medula Ósea) para proxectos de humanización dos pacientes illados nos hospitais. A feira está organizada pola asociación sen ánimo de lucro I’TICS (Institución turística inclusiva, cultural e social), que conta co apoio do Concello de Santiago. As parellas e o público en xeral interesados en asistir aínda están a tempo de solicitar a súa invitación de balde na web weddingpacksolidario.com. Ademais, os asistentes participarán en varios sorteos, un deles será unha experiencia astronómica nunha burbulla Alabarari. ecg