Máis de seiscentos músicos novos de 12 bandas enchen de ledicia o Gaiás

Santiago. A Cidade da Cultura de Galicia acolleu durante toda a xornada de onte a V edición do Festival de Bandas Infantís e Xuvenís de Galicia, no que arredor de 600 músicos novos, de 12 formacións musicais, interpretaron os repertorios elixidos para a ocasión. En concreto, participaron as Bandas Xuvenís da Banda de Música Municipal de Celanova, da Escola de Música de Salceda, e da Escola da Banda a Unión de Guláns, así como as bandas das escolas da Agrupación Musical do Rosal e do Ateneo Musical de Bembrive. Tamén estiveron presentes no festival a Xove Banda de Valga, a Unión Musical de Tenorio, a Banda Infantil e Xuvenil de Antas de Ulla e as bandas xuvenís de Santa Cruz de Ribadulla, Castrelo-Cambados e Lalín.

O certame incluíu por último un concerto da Banda Sinfónica Xuvenil Galega, formada por medio cento de intérpretes pertencentes a diferentes bandas e conservatorios da Comunidade, baixo a dirección dos mestres José Luis Tielas Santiago e Pedro Miguel Ralo Serrano. O peche ao festival correu a cargo da interpretación conxunta do Himno Galego, por parte de todas as bandas, na praza central do Gaiás, e a entrega de diplomas conmemorativos coa participación da directora xerente da Cidade da Cultura de Galicia, Ana Isabel Vázquez, e o presidente da Federación Galega de Bandas de Música Populares (FGBMP), Iván Estévez. O encontro estivo organizado pola Federación Galega de Bandas de Música Populares e a Xunta de Galicia coa colaboración da Deputación da Coruña. ecg